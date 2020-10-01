ВСЕ ФОТО Навальный считает, что яд попал в его организм через кожу, но улики уже месяц "варятся в отбеливателе"

Навальный LIVE / Youtube.com Интервью состоялось в 6 утра в среду: офис издания расположен всего лишь в нескольких шагах от клиники Charité

INTERRAILS / wikipedia.org Он выразил благодарность немецким политикам и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которые "приняли участие в моей судьбе и спасли мою жизнь", а также заявил, что испытывает огромную благодарность по отношению ко всем немцам

FinnishGovernment / wikimedia.org

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал полную версию первого большого интервью оппозиционера Алексея Навального после его отравления и перевозки в Германию на лечение. Перевод публикует Inopressa.

Интервью состоялось в 6 утра в среду: офис издания расположен всего лишь в нескольких шагах от клиники Charité. Безопасность визита Навального обеспечивали четыре сотрудника управления уголовной полиции. В редакцию Навальный, который некоторое время совсем не мог ходить, поднимался по лестнице, а не на лифте. По словам Навального, с каждым днем ему становится лучше, но он по-прежнему испытывает большие проблемы со сном и не может засыпать без снотворного. "Врачи говорят, что я смогу восстановиться на 90%, возможно, даже на 100%, но точно этого никто не знает", - поделился Навальный, назвав себя чем-то вроде подопытного кролика.

Он выразил благодарность немецким политикам и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которые "приняли участие в моей судьбе и спасли мою жизнь", а также заявил, что испытывает огромную благодарность по отношению ко всем немцам. "Я знаю, это звучит несколько пафосно, но Германия стала для меня особенной страной", - добавил он.

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Политик также коснулся недавнего визита Меркель, пояснив, что это была личная встреча, в кругу семьи, на ней присутствовали жена Навального Юлия и сын Захар. "Я не могу рассказать деталей, но мы не обсуждали ничего секретного или сенсационного. Я был впечатлен тем, насколько точно она знает Россию и мое дело. Некоторые детали она знает лучше меня. Она действительно глубоко понимает происходящее в России. И когда разговариваешь с ней, понимаешь, почему она уже так долго стоит во главе Германии", - заявил оппозиционер.

Он также попытался восстановить события 20 августа, когда он был отравлен. По его словам, и в аэропорту, и потом в самолете он поначалу чувствовал себя хорошо. "А потом... Это сложно описать, потому что это ни с чем нельзя сравнить. Органофосфаты атакуют твою нервную систему, как DDoS-атака компьютер - это перегрузка, которая выводит тебя из строя. Ты больше не можешь концентрироваться". У Навального выступил холодный пот, он попросил у своего пресс-секретаря Киры Ярмыш салфетку и попросил ее поговорить с ним.

"Мне нужно было слушать голос, со мной происходило что-то странное. Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего, и начала говорить", - рассказал Навальный.

"Я не понимал, что со мной происходит. Мимо проходили бортпроводники с тележкой - сначала я хотел попросить у них воды, а потом сказал: нет, дайте мне пройти, я пойду в туалет. Я умылся холодной водой, сел на унитаз и ждал, умылся еще раз. А потом подумал: если я не выйду отсюда сейчас, то я не выйду отсюда никогда. И самым важным впечатлением было: ты не чувствуешь боли, но ты знаешь, что умираешь".

Он повторил, что не чувствовал боли, но "просто знал", что умирает. Об этом он и сказал бортпроводнику, когда вышел из туалета. "А затем я лег перед ним на пол, чтобы умирать. Последнее что я видел, это было лицо, которое смотрело на меня с легким удивлением и легкой улыбкой. Он говорил: "Отравили?", - и, вероятно, имел в виду, что мне подали плохую курятину". И последнее, что я слышал, когда уже лежал на полу: "У вас проблемы с сердцем?". Но сердце у меня не болело".

Навальный продолжал слышать голоса окружающих, пока не потерял сознание: с момента, когда он понял, что с ним происходит что-то странное, к тому моменту прошло около получаса.

Навальный предположил, что яд попал в его организм через кожу: он дотронулся до зараженной поверхности, затем взял бутылку с водой, на которой впоследствии были найдены следы яда, немного отпил из нее, поставил ее обратно и затем вышел из гостиничного номера.

"В отеле много предметов, до которых можно дотронуться, прежде чем выехать из отеля - душ, унитаз, вешалка для одежды, ручка твоей сумки, - до чего-нибудь ты наверняка дотронешься. Поэтому так важно, чтобы была изучена моя одежда", - заявил он, добавив, что, по всей видимости, должен был умереть во время полета и оказаться в омском или московском морге. "И тогда никто бы не нашел "Новичок", ведь в морге нет масс-спектрометра. К тому же до проведения анализа они еще немного подождали бы. Это была бы просто подозрительная смерть", - заявил он, предположив, что его одежда "уже месяц варится в большом баке с отбеливателем", чтобы удалить следы яда.

По мнению Навального, спецслужбы сделали свои выводы из дела Скрипаля, в ходе которого были заражены были 48 человек и умерла случайная женщина. "Очевидно, речь идет об изощренном средстве, и оно было нанесено на предмет, до которого дотрагиваюсь только я", - полагает оппозиционер.

Он также прокомментировал информацию СМИ о том, что в Томске за ним на каждом шагу следовали сотрудники спецслужб. Навальный заявил, что за ним следят с 2012 года, зачастую весьма открыто, однако он не заметил ничего, что "выходило бы за рамки обычного". По его мнению, эта публикация - своего рода "оправдание" части спецслужб, которая отвечала за слежку и намерена снять с себя подозрения в отравлении.

"Я утверждаю, что за преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий о совершении преступления. Я говорю это не для того, чтобы себе польстить, а исходя из фактов. Важнейший факт - это "Новичок". Приказ о его применении или изготовлении могут отдать только два человека - глава ФСБ или глава службы внешней разведки СВР", - заявил Навальный, предположив, что за этим также может стоять ГРУ, однако ни одно подобное решение не может быть принято без указания президента РФ. Комментируя возможную роль в отравлении "повара Путина" Евгения Пригожина, Навальный отметил, что при доступе к "Новичку" Пригожин, "наверное, отравил бы уже половину мира".

Комментируя долгое решение вопроса о транспортировке в Германию, оппозиционер предположил, что спецслужбы "ждали, пока я умру", или ждали в надежде на то, что яд уже не удастся обнаружить. "В моих глазах главврач больницы в Омске хуже сотрудников спецслужб, которые убивают людей. По крайней мере для них убийства - это работа. Но он все знал и рассказывал миру что-то о нарушениях обмена веществ и что я выпил слишком много самогона", - заявил Навальный. Он добавил, что российское посольство также не намерено заниматься этим делом по существу и вместо этого планирует представить в худшем свете немецкое правительство. "Следующим наверняка будет обвинение в том, что "Новичком" меня отравила лично Ангела Меркель", - сказал Навальный.

По его мнению, отравителей "напугали" протесты в Белоруссии и Хабаровском крае, которые могли бы перекинуться на всю Россию: "Я сейчас лишь строю предположения, но, возможно, они сказали себе: мы пытались сделать по-хорошему, но, раз эти методы не работают, нужно прибегать к крайним средствам". Между тем прошедшие региональные выборы "показали, что политическая реальность изменилась". Своей главной задачей Навальный назвал подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году и разрушение монополии партии "Единая Россия", для чего он и намерен вернуться в страну после лечения.

"Мое невозвращение означало бы, что Путин добился своей цели. А моя задача сейчас - остаться парнем, который не боится. И я не боюсь! <...> Не вернуться в Россию - такого подарка я Путину не сделаю", - подчеркнул Навальный. Он добавил, что вернется к своему каналу на YouTube лишь по возвращении в Москву, так как не хочет быть "лидером оппозиции в эмиграции" и "говорить о революции, сидя за границей". Он также заявил, что выступает за санкции, которые должны быть направлены не против всей России, а против "конкретных преступников" из числа представителей элиты. "И я говорю вам, их поддержат 95% российских граждан", - заявил оппозиционер.