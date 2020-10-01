Кадр видео удара азербайджанской армии по позициям войск Нагорного Карабаха

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube Кадр видео удара по позициям азербайджанских войск в Нагорном Карабахе

ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / YouTube

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон как главы стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, передает ТАСС. Полный текст Заявления президентов опубликован в четверг на сайте Кремля.

Заявление состоит из трех пунктов. Президенты выразили скорбь по погибшим и соболезнования погибшим, призвали к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам.

Лидеры трех стран также подчеркнули, что они "самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта

"Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении лидеров.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Макрон позвонил президенту России и они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября возобновились полномасштабные бои с применением тяжелых вооружений между Азербайджаном и Арменией.

Российский и французский лидеры выразили готовность сделать совместное заявление сопредседателей "минской группы" (в ней также состоят США) в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти сообщения опровергает и сообщает в том числе об обстрелах территории Армении.

В день возобновления горячей фазы конфликта прекратить бои в Нагорном Карабахе призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как сообщил его официальный представитель, Гутерриш планировал провести разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с вооруженным конфликтом.

Совет безопасности ООН 30 сентября призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.