Президент США Дональд Трамп оказался самым главным источником "фейк-ньюс" о средствах лечения COVID-19 в мире.

Группа ученых из Корнеллского университета выяснили, что Трамп больше всех распространял дезинформацию о коронавирусе. Как сообщает The New York Times, всего исследователи проанализировали 38 миллионов публикаций, опубликованных на английском языке во всем мире между 1 января и 26 мая 2020 года. Выяснилось, что в 38% фейков о коронавирусе содержалась ссылка на президента Трампа.

По словам директора Корнельского альянса за науку и главного автора исследования Сары Эванеги, для ученых стало сюрпризом, что Трамп оказался крупнейшим источником фейков о коронавирусе.

Исследователи выявили 11 главных тем дезинформации. Среди них, например, была теория, что пандемию устроили демократы одновременно с попыткой импичмента Трампа. Самой распространенной темой стали "чудодейственные лекарства", в том числе противомалярийные препараты, которые /world/19may2020/hlorohin.html расхваливал президент США.

Также в исследовании говорится, что заявления Трампа увеличивали количество фейковой информации. Например, в конце апреля он предположил, что ультрафиолет помогает в лечении COVID-19 и высказал мысль о возможности применения внутрь дезинфицирующих средств для лечения коронавируса. После этого появилось больше 30 тысяч публикаций на эту тему, хотя несколькими днями ранее их было меньше 10 тысяч.

По словам исследователей, перед подготовкой доклада они думали, что столкнутся с большим количеством теорий заговора, а не с фейками, которые распространяет Дональд Трамп. Они добавили, что для тех, кто следит за заявлениями американского лидера, выводы ученых не станут неожиданностью, отмечает телекомпания RTVi.

База данных, которую использовал Корнеллский университет, охватывает публикации в таких странах, как США, Великобритания, Индия, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и ряд африканских и азиатских стран. Исследование Корнеллского университета получила частичное финансирование от фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Трамп ранее в этом году неоднократно заявлял об эффективности гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19. В начале вспышки пандемии он рассказал, что сам начал принимать данный препарат, поскольку "слышал о нем много хорошего". По его словам, он сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, что не возражают. Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса.

Трамп также заявлял, что, поскольку дезинфицирующие средства уничтожают вирус за минуты, его можно убить, например, инъекцией такого средства или каким-то еще способом употребления внутрь. Он также предлагал рассмотреть в качестве лечения свет и тепло. Позднее медики раскритиковали такую идею американского лидера, а сам Трамп сказал, что выдвигал эти предложения с сарказмом.

А в начале августа компания Facebook впервые вмешалась в содержание официальной страницы президента США, а Twitter и вовсе лишил предвыборный штаб Трампа права размещать новые сообщения, заявив, что глава Белого дома распространяет ложную информацию о коронавирусе.

Удаленное сообщение, содержащее ссылку на интервью Трампа телепрограмме Fox&Friends, было размещено на официальной странице президента США в Facebook утром 5 августа. Позднее оно появилось в личном аккаунте Трампа в Twitter.

В опубликованном фрагменте видео глава Белого дома заявлял, что он продолжает настаивать на открытии школ в США и возобновлении занятий в классах для всех учащихся, пояснив, что, по его мнению, дети "обладают почти полным иммунитетом" от коронавируса, напоминает Русская служба BBC.

Спустя несколько часов сообщение было удалено с официальной страницы президента США в соцсети. Представитель компании заявил, что Facebook был вынужден сделать это, так как опубликованное "видео содержит ложные утверждения о том, что некая группа людей обладает иммунитетом от коронавируса".

Представительница Twitter Лиз Келли также заявила, что сообщение, опубликованное избирательным штабом президента, нарушает правила соцсети. Официальная страница штаба была заблокирована до момента, пока вызвавший недовольство пост не будет удален.