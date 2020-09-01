Пропавшего почти месяц назад жителя белорусской столицы Александра Будницкого нашли мертвым в парке неподалеку от торгового центра "Рига". Об этом сообщает Tut.by.

11 августа, за несколько часов до исчезновения, 52-летний работник Минского завода шестерен рассказал своему соседу по общежитию, что собирается пойти к торговому центру "Рига", где в тот день происходили жесткие столкновения между протестующими и силовиками. Коллеги Будницкого забили тревогу на следующий день, когда тот не вышел на работу. Они написали заявление в милицию о пропаже человека.

По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина якобы скончался от сердечного приступа. В МВД добавили, что найдены свидетели. Они якобы рассказали, что Будницкий, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, попросил закурить, а потом у него случился приступ.

Между тем в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что, согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти Будницкого "является острое отравление этиловым спиртом". "При себе у мужчины были документы, поэтому личность была установлена сразу", - добавила официальный представитель минского управления СК Белоруссии Екатерина Гарлинская.

Однако у друзей погибшего рабочего к силовикам остается много вопросов: почему в людном месте никто не заметил тело умершего, а если его увезли сразу в морг, то почему при обращении в полицию им об этом не сообщили?

Это не первый случай с начала массовых протестов в Белоруссии, когда люди пропадают, а затем их находят мертвыми. То же самое случилось с 28-летним Никитой Кривцовым. Он пропал 12 августа, а спустя 10 дней Кривцова нашли повешенным в лесу в Партизанском районе Минска, пишет "Новая газета".

29-летний директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона в Гродненской области Константин Шишмаков пропал 15 августа. Он позвонил жене около 17:00 и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Однако дома директор так и не появился.

Сотрудники поисково-спасательного отряда "Ангел" организовали поиски Шишмакова. "Мы приняли решение направить поисковую группу с беспилотниками к месту, где у него последний раз работал мобильный телефон. Во время поисковых мероприятий мы обнаружили автомобиль пропавшего. Впоследствии мы обнаружили и тело пропавшего", - рассказал командир отряда "Ангел" Сергей Ковган.

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что проводят проверку по факту смерти Шишмакова, однако следов насильственной смерти не обнаружено.

Отец погибшего Андрей Шишмаков высказал мнение, что гибель сына связана с президентскими выборами 9 августа. В тот день Константин Шишмаков был в избирательной комиссии и вместе с еще одним ее членом отказался подписать итоговый протокол голосования. Кто-то расписался за них. После окончания работы на участке "отказников" предложили довезти до дома, на что они ответили: "Нам нечего стыдиться, мы пойдем сами".

"Всю неделю Константин был в отпуске, он кончился в пятницу. В субботу [15 августа] в музее рабочий день, и сын вышел на работу. В конце дня он позвонил жене, чтобы сказать: работать здесь он больше не хочет и не может", - рассказал Андрей Шишмаков.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Светлана Тихановская была вынуждена уехать за границу. Но оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти. При этом Лукашенко отказывается вести переговоры с советом, обвинив его членов в попытке государственного переворота. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

В последнее время власти перешли к точечным задержаниям наиболее активных протестующих и членов стачкомов. Одновременно Лукашенко в своих заявлениях продвигает версию о том, что политический кризис спровоцировали из-за рубежа, а НАТО якобы готовится к военному вторжению в Белоруссию.

27 августа президент России Владимир Путин объявил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил такой помощи в случае необходимости. Путин также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов.