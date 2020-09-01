Французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали радикальные мусульмане

NeydtStock / DepositPhotos 7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Там были убиты 12 человек, в том числе восемь журналистов и художников. Братьев нашли и убили 9 января

David Monniaux / Wikimedia Commons

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали радикальные мусульмане. Жертвами стали 12 человек, включая главного редактора, ведущих художников и двоих полицейских, передает "Интерфакс".

В редакции пояснили, что переиздание карикатур - дань памяти погибшим коллегам. Оно приурочено к началу процесса по делу об этом теракте, жертвами которого стали 12 человек.

Речь идет о 12 рисунках, которые в сентябре 2005 года опубликовала датская Jyllands-Posten и которые в 2006 году появились на страницах Charlie Hebdo. Среди них будет рисунок пророка с бомбой на голове вместо тюрбана. На главной странице будет отпечатана работа художника Кабю, погибшего при теракте в редакции.

В редакции заявили, что получали много просьб возобновить выпуск карикатур на пророка, но до сих пор не делали этого - не потому, что это запрещено законом, а потому что для этого не было осмысленного повода.

Выпуск с карикатурами будет доступен онлайн с 1 сентября, в печати он появится 2 сентября, уточняет France Info.

"Мы никогда не заляжем на дно, мы никогда не сдадимся", - написал в редакционной статье директор издания Лоран Суриссо (Рисс).Charlie Hebdo отстаивает права на свободу слова, публикуя в том числе карикатуры на теракты и жертв террористов, критики издания считают, что оно часто переходит грань. Нападение на редакцию объединило Францию под лозунгом #JeSuisCharlie.

Напомним, 7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Там были убиты 12 человек, в том числе восемь журналистов и художников. Братьев нашли и убили 9 января.

В тот же день был убит их сообщник Амеди Кулибали, который 7 января захватил заложников в кошерном магазине в Париже. Ответственность за теракты взяли на себя запрещенные в России "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Ответственность за нападения взяли на себя запрещенные в России и других странах мира террористические группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство".

Перед судом предстанут 14 предполагаемых сообщников Куаши и Кулибали, напоминает France24. Трое из 14 человек находятся в розыске. По данным следствия, за несколько дней до нападения они бежали в район боевых действий на сирийско-иракской границе.

В качестве гражданских истцов на судебном процессе выступают около 200 человек. Судебный процесс станет первым записанным на видео. Отснятые материалы будут добавлены в исторические архивы французского правосудия. Ожидается, что процесс продлится до 10 ноября.