Соединенные Штаты частично отменили эмбарго на поставки оружия Кипру. Это подтверждается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус

Википедия Оно было распространено во вторник по итогам телефонного разговора госсекретаря США Майкла Помпео и президента Кипра Никоса Анастасиадиса

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Соединенные Штаты частично отменили эмбарго на поставки оружия Кипру. Это подтверждается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. Оно было распространено во вторник по итогам телефонного разговора госсекретаря США Майкла Помпео и президента Кипра Никоса Анастасиадиса, передает ТАСС.

По словам Ортэгус, Анастасиадис и Помпео обсудили углубляющиеся отношения США и Кипра в сфере безопасности. "Госсекретарь Помпео проинформировал президента Анастасиадиса о своем решении временно снять - на 2021-й финансовый год - ограничения на экспорт <...> нелетальной оборонной техники и оказание услуг в этой сфере <...>, предназначенных <...> для Кипра", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США. Финансовый год в США начинается 1 октября и завершается в конце сентября.

Кроме того, добавила она, Помпео подтвердил поддержку Соединенными Штатами урегулирования на Кипре, объединения острова в качестве "двухзональной, двухобщинной федерации".

Анастасиадис ранее приветствовал частичную отмену эмбарго США на поставки вооружений Кипру.

В декабре американский президент Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом США законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который, в частности, предусматривает снятие запрета на поставку вооружений на Кипр. Он был введен в 1987 году, чтобы не поощрять гонку вооружений на разделенном острове.

Это решение администрации США было решительно осуждено Анкарой. МИД Турции заявил, что сделанный американской стороной шаг не соответствует духу союзнических отношений.

"Решение США о частичной отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру несовместимо с духом союзничества между Турцией и США. Мы рассчитываем, что США пересмотрят свое решение и поддержат существующие усилия по установлению мира и стабильности. В противном случае Турция решительно предпримет соответствующие шаги, чтобы гарантировать безопасность турецкого народа Кипра в соответствии с юридической и исторической ответственностью", - отмечается в коммюнике.