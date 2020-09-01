Тысячи студентов вышли 1 сентября на протесты в белорусской столице после призыва оппозиции к общенациональной забастовке. Акция закончилась жесткими задержаниями. В руки силовиков попали десятки людей.

Колонны студентов с красно-белыми флагами, давним символом движения против президента Александра Лукашенко, с утра начали стекаться с разных концов города в центр Минска. Больше 70 человек, по данным правозащитного центра "Весна", были задержаны при попытках студентов прорвать милицейские оцепления в ряде районов. Сообщалось о стычках с ОМОНом и жестких задержаниях, в частности, на проспекте Независимости, у лицея БГУ.

Ближе к вечеру демонстранты начали собираться на площади Независимости. Красную церковь окружили сотрудники силовых структур, передает радио "Свобода".

Часть протестующих - около трех десятков человек - села на землю. Кроме того, группа женщин окружила плотным кольцом собравшихся мужчин во избежание их задержаний. Простояв так какое-то время, они начали водить хоровод в два кольца. Затем начали просто танцевать и играть в "ручеек".

Люди хлопали в ладоши, пели песни и скандировали антиправительственные лозунги. Проезжающие по проспекту Независимости автомобилисты подавали звуковой сигнал в знак поддержки протестующих. Милиция через мегафон призывала разойтись группу девушек, вставших на площади в цепь.

На проспекте Дзержинского около сотни студентов Белорусского медицинского университета выстроились в так называемую цепь солидарности. Они стояли рядом с главным корпусом медицинского университета, надев белые халаты и держа в руках плакаты с антиправительственными лозунгами, а также бело-красно-белую символику, передает ТАСС.

СМИ сообщили также о новых задержаниях журналистов - "для проверки аккредитаций". В отделения отвезли нескольких сотрудников Tut.By, агентств БелаПАН, РИА "Новости" и еще несколько журналистов и фрилансеров.

"1 сентября это день знаний. Знаний о белорусской солидарности. Присоединяйтесь к этой однодневной забастовке, поддержите рабочих и продемонстрируйте правительству, кто истинный источник власти", - заявила ранее команда оппозиционного политика Светланы Тихановской.

Президент Лукашенко 1 сентября решил посетить Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, где готовят швей, работников торговли, парикмахеров и других специалистов. Он заявил, что оппозиция после прихода к власти якобы устроит в стране "резню". "Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - сказал глава государства, стращая соотечественников последствиями своего отстранения от власти.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже 24-й день. 9 августа в стране состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Светлана Тихановская была вынуждена уехать за границу. Но оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти. При этом Лукашенко отказывается вести переговоры с советом, обвинив его членов в попытке государственного переворота. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

В последнее время власти перешли к точечным задержаниям наиболее активных протестующих и членов стачкомов. Одновременно Лукашенко в своих заявлениях продвигает версию о том, что политический кризис спровоцировали из-за рубежа, а НАТО якобы готовится к военному вторжению в Белоруссию.

27 августа президент России Владимир Путин объявил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил такой помощи в случае необходимости. Путин также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов.