stockfoto-graf / DepositPhotos В российском даркнете обнаружились базы данных миллионов избирателей США

stockfoto-graf / DepositPhotos

На одной из российских хакерских площадок выложили базы данных 7,6 млн избирателей Мичигана, а также миллионов жителей других штатов США. Пользователи форума нашли способ заработать на них, используя программу Госдепа "Вознаграждение за помощь правосудию", позволяющую получать деньги за сообщения о вмешательстве в выборы, пишет "Коммерсант".

Архивы с информацией об избирателях штата Мичиган раздает пользователь под ником Gorka9. В файлах содержится подробная информация о 7,6 млн американцев, включая имя, дату рождения, пол, дату регистрации, адрес, почтовый индекс, электронную почту, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка. По словам автора, данные актуальны на март 2020 года. В ГК InfoWatch подтвердили подлинность этой базы, уточнив, что сама утечка произошла еще в конце 2019 года.

Судя по содержанию форума, Gorka9 специализируется на взломе и продаже американских баз данных. Помимо данных жителей Мичигана, он предлагает раздачу баз данных избирателей штатов Коннектикут, Арканзас, Флорида и Северная Каролина. В каждом из архивов содержатся от 2 млн до 6 млн строк. Тот же хакер также продает персональные данные 62 тыс. пациентов Бруклинского центра хирургии Нью-Йорка.

Пользователи форума уже нашли способ монетизировать информацию об американских избирателях, который не требует каких-либо специализированных навыков. Для этого предлагается использовать программу Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию" (Rewards for Justice). Один из участников форума утверждает, что в ее рамках ему удалось получить примерно $4 тыс. за ссылку на утекшую базу избирателей Коннектикута.

Программа Rewards for Justice стала широко известна летом, когда россияне стали получать SMS-сообщения от Госдепа с предложением подробно рассказать о фактах вмешательства иностранных государств в американские выборы, предлагая вознаграждение. В посольстве США подтвердили причастность к рассылке, а представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рассылку "гибридной атакой" американских спецслужб.

По мнению руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, подобные утечки можно использовать в политических целях: изучать предпочтения избирателей, нацеливать их на тот или иной выбор или даже склонять к протестам. Однако в первую очередь они служат подспорьем для мошенников, поскольку содержат всю основную информацию о людях. Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком" Владимир Дрюков предполагает, что сами хакеры, исходно завладевшие базами, уже "извлекли все коммерческие выгоды" из них до того, как выложить данные в открытый доступ.

В целом эксперты отмечают регулярность утечек персональных данных американских избирателей. По их словам, эти данные оказываются скомпрометированы из-за неправильной конфигурации серверов в облаке или некорректных настроек приложений. О слабой защите персональных данных американских избирателей говорят и сами взломщики: по их словам, они находят уязвимости сайтов, использующихся в голосовании, и внедряют туда вредоносный код, позволяющий получить данные.

В феврале The New York Times писала, что Россия начала вмешиваться в ход предстоящих президентских выборов в США и якобы намерена добиться переизбрания Дональда Трампа. Спецслужбы считают, что Россия не ведет кампанию по дезинформации напрямую, а "заставляет американцев" распространять ее самим. Как именно это происходит, в материале газеты не уточнялось.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь сенатору Берни Сандерсу, который боролся за выдвижение кандидатом в президенты от демократов, но в апреле выбыл из гонки. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщал, что представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу российского вмешательства в президентские выборы 2020 года. Три представителя национальной безопасности заявили CNN, что доказательств того, что вмешательство России направлено именно на переизбрание Трампа, нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "очередными параноидальными сообщениями, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам". Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал данные о вмешательстве России в выборы-2020 шуткой и "абсолютной ложью". Посольство России в США также выразило "глубокую озабоченность" по поводу обвинений.