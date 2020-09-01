Католики Белоруссии направят запросы в Госпогранкомитет для выяснения причин недопуска в страну главы Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь Конференции католических епископов Белоруссии ксендз Юрий Санько.

Ранее в РКЦ сообщили, что Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, без объяснения причин не пустили в страну по возвращении из Польши, где он провел богослужения. Из-за этого иерарх был вынужден вернуться в Польшу.

"Ничего не определилось. Сейчас запросы делаем в Госпогранкомитет, митрополит от своего имени, по законодательству он как заинтересованное лицо может обращаться, его доверенное лицо. И мы от епархии будем обращаться в Госпогранкомитет, чтобы разъяснили нам, почему нашего владыку не пустили", - сказал Санько. По его словам, в случае отсутствия разъяснения со стороны пограничников РКЦ в Белоруссии обратится в администрацию президента.

Как отметил Санько, митрополит Кондрусевич сейчас остается в Польше, он переживает из-за случившегося. "Ситуация не просто в Беларуси, в мировом масштабе неординарная и беспрецедентная", - добавил собеседник агентства. В пресс-службе государственного пограничного комитета Белоруссии ситуацию по-прежнему не комментируют.

Ранее Санько пояснял, что у митрополита есть белорусский паспорт, никаких ограничений на въезд для него не было, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь также отметил, что в сложившейся ситуации митрополит в любом случае должен будет доложить о данном факте в соответствующие структуры Римско-католической церкви, что является нормальной процедурой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич не был впущен в страну, поскольку "получил определенные задачи" в Польше. "Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих", - сказал Лукашенко во время поездки в Барановичи. Его цитирует госагенство БелТА.

По его словам, глава белорусской католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, "получив определенные задачи, возвращался Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России". "Не только он один, просто он - более известная фигура", - сказал Лукашенко, добавив, что появилась информация о возможном наличии у Кондрусевича еще одного гражданства.

"Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность", - добавил он.

Ранее Кондрусевич дал интервью польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором заявил, что президентские выборы в Белоруссии прошли "нечестно". Он призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся акций протеста. По его словам, белорусский народ "вырос, чтобы защищать свои права, и это другое поколение" по сравнению с тем, которое было 26 лет назад.

Кондрусевич также подверг критике действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди. Действия силовиков он назвал "неадекватными и противоправными".