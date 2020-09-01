Шотландия определит сроки проведения референдума о независимости до мая следующего года, сообщила во вторник первый министр Шотландии Никола Стерджен. В речи, приуроченной к возобновлению работы парламента, Стерджен заявила, что до истечения сроков работы этого состава парламента власти опубликуют законопроект, в котором будут отображены детали голосования.

"И затем, на следующих выборах мы поднимем вопрос о становлении Шотландии как независимой страны и будем добиваться четкого утверждения права Шотландии выбирать наше будущее", - добавила министр. Ее слова приводит "Интерфакс".

В декабре прошлого года Стерджен направила в Лондон письмо с требованием рассмотреть в британском парламенте вопрос о возможности проведения второго референдума о независимости Шотландии.

В январе этого года Лондон отказал Шотландии в праве на второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании.

"Очередной референдум о независимости будет способствовать продолжению политической стагнации, в которой находится Шотландия на протяжении последних десяти лет, - отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем письме Стерджен. - Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был единственным в этом поколении. Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство".

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании. Однако Шотландская национальная партия в свою очередь настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.