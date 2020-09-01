1 сентября в Белоруссии начались студенческие акции протеста, прошли задержания. Как пишет портал Onliner.by, накануне в Telegram-каналах была анонсирована студенческая акция протеста. Сегодня студенты различных вузов планируют подписать петицию за справедливые выборы и передать ее министру образования.

Утро началось с задержания девушки возле главного корпуса Белорусского национального технического университета (БНТУ). По словам очевидцев, она собирала подписи. Также в студенческом чате сообщается о задержании еще одного молодого человека.

Группа студентов БНТУ толпой двинулись в сторону площади Якуба Коласа, их из громкоговорителя предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Сотрудник правоохранительных органов в штатском попытался остановить колонну в районе улицы Козлова. Студенты его проигнорировали и пошли дальше. Они скандировали "Мы студенты", "Мы не наркоманы" и "Мы гуляем". К 11:00 около 200 студентов прошли от центрального входа в БНТУ в подземный переход на площадь Якуба Коласа и пошли в сторону центра города. Колонну сопровождал сотрудник милиции в манишке "Информационная группа".

Цепочка студентов выстроилась возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) на улице Захарова. Туда подъехали автобусы с сотрудниками правоохранительных органов. Журналистов "Еврорадио" задержали на площади Победы во время прямого эфира с марша студентов.

К 11:30 колонна студентов из БНТУ двинулась по улице Румянцева, чтобы встретиться со студентами из МГЛУ. Однако дорогу им преградили силовики, выстроившиеся в цепочку по всей ширине улицы. Колонна развернулась обратно и ушла в сторону проспекта.

На площади Победы студентов ждали сотрудники ОМОНа в полной экипировке. Молодые люди развернулись и сомкнули ряды. Какое-то время омоновцы их сопровождали, но потом отстали от колонны. Позже в районе площади Победы начались задержания. Студенты стали в сцепки, к ним подошла линейка омоновцев и предложила мирно расходиться. Студенты ответили: "Мы гуляем!" - потом ряды сомкнулись, началась борьба с последующими задержаниями.

Основная масса молодых людей двинулась в сторону МГЛУ, однако их догоняли силовики. Журналист TUT.BY также сообщает о задержаниях студентов в районе моста через Свислочь. Станция метро "Площадь Победы" на некоторое время закрывалась для пассажиров.

К 12:00 к главному корпусу БГУ подъехал синий автобус без номеров, из него вышли несколько милиционеров. Половина студентов отошла в сторону метро, половина - ближе к зданию. Их окружили милиционеры. Двери БГУ закрыли на вход, но после общения студентов с представителями университета открыли. После нескольких задержаний толпа возле БГУ рассеялась.

В главном корпусе университета студенты говорили с проректором вуза Иваном Янушевичем. У него спросили, будут ли отчислять студентов, которые выходят на мирные акции. Тот допустил такую возможность, если студенты нарушают законодательство. Гарантировать, что во время мирных протестов студентов БГУ не задержат, проректор не смог.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что среди студентов есть задержанные, отметив, что "никто их не похищает, как пишут некоторые интернет-источники". "Людей задерживают сотрудники милиции. Перед задержанием они представляются и объясняют причины задержания. И эти все задержания исключительно в рамках правового поля", - заявила официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич.

Правозащитный центр "Весна" приводит список задержанных. Всего насчитывается 13 задержанных, в том числе журналисты "Евровиденич" Мария Войтович и Роман Гадун, преподаватель истфака БГУ Вадим Белявец, а также студенты Владислав Стасевич, Виктория Гранковская, Дмитрий Островский, Роман Самойлов, Олег Кузьмич, Дмитрий Кривонос, Дмитрий Шулюк, Всеволод Зарэ, Глеб Шевченко и Артем Бабич.

Студенты собрались и возле главного корпуса МГЛУ, но им долгое время не открывали. Они скандировали "Проректора на ковер!" В это время к зданию университета подъехал серебристый микроавтобус, оттуда вышли пять сотрудников милиции и подошли к центральному входу. Там студенты быстро сформировали сцепку, состоялся скоротечный диалог между ними и силовиками. В конце концов студентам удалось войти в университет. По данным "Нашей Нивы", в МГЛУ приехал глава МИД Владимир Макей: студенты предложили ему подписать петицию за честные выборы, однако Макей, как и ректор МГЛУ, отказались от этого.

Также сообщалось о студентах МГЛУ, которые митингуют с плакатами "Студент не диссидент", "Саша, sorry, ты не наша love story" и "Это не твоя cup of tea, Саша". Проезжающие машины сигналят в знак поддержки, пишет "Студэнцкая ініцыятыўная група".

Возле здания Министерства образования, куда планировали подойти студенты, стоят несколько служебных автобусов и милицейских машин. У входа в ведомство дежурят милиционеры.

"Мы здесь в первую очередь для того, чтобы показать, что нас, несогласных, много", - заявила одна из участниц встречи возле министерства. Ее одногруппник отметил, что студенты очень хотят, чтобы их увидели и услышали, "причем всех, а не только тех, кто поддерживает действующую власть".

Между тем Белорусская государственная академия музыки заблокировала пропускные карты студентов старших курсов - попасть туда могли только первокурсники на линейку. "Боятся, наверное, срыва первой линейки. Студенты планировали запеть "Магутны Божа", а не гимн Беларуси", - сообщает "Наша Нiва" со ссылкой на читателя.