Фото: Forest Service_NIFC / twitter.com Более 7,8 тыс. жителей южных районов штата Калифорния, по состоянию на вечер субботы, получили приказ покинуть свои дома, с лесным пожаром, охватившим 20 кв. км, продолжают бороться 375 пожарных. К борьбе с огнем привлечены пять воздушных танкеров, четыре вертолета и три бульдозера

Фото: Forest Service_NIFC / twitter.com

Более 7,8 тыс. жителей южных районов штата Калифорния, по состоянию на вечер субботы, получили приказ покинуть свои дома, с лесным пожаром, охватившим 20 кв. км, продолжают бороться 375 пожарных. К борьбе с огнем привлечены пять воздушных танкеров, четыре вертолета и три бульдозера, передает "Интерфакс".

На данный момент информации о пострадавших нет. Пожар начался в пятницу, эвакуированы жители 2,6 тыс. домов.

В дополнение к пожару власти также заботятся о защите эвакуированных от распространения коронавируса.

В Службе спасения заявили, что все центры эвакуации будут проверять при входе у жителей температуру, наличие маски и призывают соблюдать социальное дистанцирование из-за Covid-19. В результате эвакуационный центр используется скорее как пункт регистрации, а не как реальное убежище.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 4 620 502 случаев заболевания новым коронавирусом, умерли 154 449 человека.