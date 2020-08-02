Администрация США в ближайшие дни примет решение по ограничительным мерам в отношении китайских компаний, представляющих угрозу безопасности Соединенных Штатов, пообещал в воскресенье в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос касательно того, какие шаги будут предприняты в отношении социальной сети TikTok, передает ТАСС.

"Китайские компании, поставляющие программное обеспечение в США, будь то TikTok, WeChat или множество других, <...> передают данные напрямую Коммунистической партии Китая (КПК) и аппарату государственной безопасности, - указал Помпео. - Это действительно вопрос национальной безопасности, защиты частных данных американцев".

"Президент Трамп сказал: "Довольно". И мы разберемся с этим, - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства. - В ближайшие дни он примет меры по широкому спектру угроз, которые представляют для безопасности США программы, связанные с КПК".

В пятницу Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Ранее агентство Bloomberg проинформировало со ссылкой на источники, что американский лидер собирается вынудить разработавшую TikTok китайскую компанию ByteDance отказаться от доли в американском подразделении соцсети, чтобы она не могла контролировать ее работу в стране.

Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями о том, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.