Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза дал в среду добро на решение Совета ЕС и законодательный акт по "ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека"

hdamke / DepositPhotos Сергей Магнитский

Hermitage Capital

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза дал в среду добро на решение Совета ЕС и законодательный акт по "ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека", сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкционному режиму ЕС за нарушение прав человека. Он будет применяться во всем мире и к государственным, и к негосударственным субъектам", - написал Йозвяк в Twitter.

По его данным, "никаких имен и организаций пока не добавлено". Журналист отмечает, что этот режим вступит в силу 10 декабря.

Этот рамочный законопроект ЕС, который политики Евросоюза называют "европейским актом Магнитского", одобрен постпредами без обсуждения и будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре в ближайшие дни, передает "Интерфакс".

Официальные представители институтов ЕС неоднократно давали пояснения, что этот санкционный режим не нацелен на какую-нибудь конкретную страну. Он будет иметь глобальный характер, касающийся нарушений прав человека повсюду в мире.

Механизм рестрикций "Акт Магнитского" названы в честь российского юриста Сергея Магнитского, который работал в крупном инвестиционном фонде Hermitage Capital. В 2007 году прокуратура России заподозрила дочерние предприятия Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов, замаскированного под возврат НДС.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский были лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам. Его гибель вызвала огромный общественный резонанс как в России, так и за рубежом, а также стала поводом для принятия так называемого закона Магнитского в разных странах.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его данным, виновны в коррупции и нарушении прав человека. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.

Международный финансист, основатель Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.

После утечки "Панамских документов" в 2016 году Центр по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовал доказательства того, что украденные из бюджета деньги, о которых говорил Магнитский, осели на счетах давнего друга президента РФ Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина - его называют "кошельком" Путина.

Между тем в отношении основателя британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в России возбуждают все новые уголовные дела, хотя его уже дважды заочно осудили. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и приговорил к девяти годам лишения свободы по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск. Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест основателя Hermitage Capital.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы снова заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей. К аналогичному сроку был приговорен и партнер Браудера Иван Черкасов.

Российские следователи также обвинили Браудера в нескольких убийствах, включая Магнитского, и в создании преступного сообщества.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры. "Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, которые нужно так раздувать", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя присоединение Канады к акту.

Ответным шагом на "акт Магнитского" стал так называемый "закон Димы Яковлева" ("закон подлецов"), который запретил американцам усыновлять российских сирот.