У перенесших COVID-19 даже в легкой форме раньше времени обнаруживаются патологии, характерные для 60-летних

Wlad_Mus / DepositPhotos Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова

Ancha Baranova / Youtube.com

Ученые заметили у перенесших коронавирус даже в легкой форме новые последствия - преждевременное старение организма. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова в разговоре с РИА "Новости" сослалась на результаты исследования, опубликованные в ноябре.

Группа врачей обследовала пациентов, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой формах. "Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40", - рассказала Баранова.

Таким образом, коронавирус фактически приближает старость, забирая ресурсы у организма, отметила биолог, добавив, что последствия инфекции нужно детально изучать. Ранее Баранова рассказала, что в США уже сейчас наблюдается спад рождаемости, что тоже может быть следствием коронавируса. "Люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили - все, детей рожать не будем", - предположила она.

В то же время эта статистика может объясняться тем, что некоторые штаты в связи с эпидемией просто не сообщают о рождаемости либо женщины рожают дома, а детей регистрируют позже.

Опрошенные РБК врачи-неврологи и эксперты сообщили, что перенесшие COVID-19 россияне стали чаще жаловаться на проблемы с памятью и концентрацией внимания. Из неврологических последствий частым симптомом называют сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, которые "ничем не снимаются". Специалисты связывают это с психосоматикой, стрессом и страхом, нейротоксическим действием коронавирусной инфекции и нарушениями функции легких.