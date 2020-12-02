Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) США пока не выявили масштабных фальсификаций, которые могли бы изменить результат состоявшихся в начале ноября всеобщих выборов в стране. Об этом генпрокурор и министр юстиции Уильям Барр сообщил в интервью агентству Associated Press, которое цитирует ТАСС.

"По состоянию дел на сегодня мы не заметили подлогов такого масштаба, который бы обусловил иной исход выборов", - признал глава Минюста, выполняющего в США также функции генпрокуратуры. По его словам, речь не идет ни о систематических фальсификациях, ни о жалобах на оборудование, запрограммированное таким образом, чтобы искажать результаты обработки бюллетеней. Большинство заявлений о нарушениях касаются конкретных обстоятельств, лиц или проступков.

AP в середине ноября информировало о решении Барра провести проверки в целях выявления предполагаемых нарушений на всеобщих выборах. Агентство ссылалось на служебную записку, отправленную главой Минюста американским прокурорам на местах. В документе говорилось, что упомянутые разбирательства "могут быть проведены, если имеются ясные и очевидным образом заслуживающие доверия утверждения о нарушениях, которые в случае достоверности такой информации потенциально способны повлиять на исход федеральных выборов в отдельно взятом штате".

Накануне Висконсин последним из ключевых штатов утвердил победу Джо Байдена на выборах президента США. После пересчета, на который команда действующего президента Дональда Трампа потратила 3 млн долларов, Байден получил даже больше голосов. В итоге ему достается 10 голосов выборщиков от Висконсина. Генпрокурор штата заявил, что оснований говорить о массовом мошенничестве нет.

Ранее победу Байдена официально утвердили Аризона, Пенсильвания, Мичиган, Невада и Джорджия. Заседание коллегии выборщиков, на котором формально будет избран президент США, пройдет 14 декабря. На прошлой неделе Трамп заявил, что готов покинуть Белый дом, если голосование коллегии выборщиков завершится в пользу Байдена.