Доклад НАТО: Россия слабеет, но на ближайшие 10 лет остается главной угрозой

NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr Россия является для НАТО главной военной угрозой как минимум до 2030 года. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса "НАТО - 2030", который опубликован по итогам консультаций глав МИД альянса

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Россия является для НАТО главной военной угрозой как минимум до 2030 года. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса "НАТО - 2030", который опубликован по итогам консультаций глав МИД альянса.

"В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для альянса", - говорится в документе. При этом западные военные эксперты полагают, что РФ близится к упадку, передает Русская служба BBC.

"По экономическим и социальным меркам Россия - увядающая держава, но она показала, что способна на территориальную агрессию", - подчеркивается в докладе, подготовленном группой экспертов под руководством бывшего министра обороны Германии Томаса де Мезьера и бывшего заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла.

Авторы доклада предлагают укреплять возможности НАТО по противостоянию угрозам со стороны России, расширять сотрудничество с желающими вступить в НАТО Украиной и Грузией, а также быть готовыми к ужесточению санкций против Москвы.

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Доклад составлен для руководства НАТО в рамках инициированного генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом обсуждения стратегии НАТО в следующие десять лет, до 2030 года.

"Я продолжу консультации [о стратегии альянса и содержании доклада] с гражданским обществом, парламентариями, молодыми лидерами, частным сектором и, конечно, с союзниками по НАТО. Затем я подготовлю свои рекомендации лидерам стран НАТО к их встрече в следующем году", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел альянса.

Авторы доклада напоминают, что в последней "Стратегической концепции НАТО", опубликованной в 2010 году, ставилась цель стратегического партнерства с Россией, а Китай не упоминался вообще. С тех пор все изменилось, пишут эксперты: во-первых, Россия отвергла приглашения Запада к партнерству, во-вторых, Китай стал ведущей державой и начинает угрожать интересам стран НАТО.

В этом новом 67-страничном докладе Россия упоминается 101 раз, Китай - 104.

При этом Россию авторы все же ставят на первое место по степени опасности, так как она находится рядом и представляет непосредственную угрозу членам альянса.

В докладе перечисляются прежние претензии НАТО к России, в частности, то, что она "незаконно и неправомерно аннексировала Крым и вторглась и оккупировала часть восточной Украины", продолжает оккупировать часть международно признанной территории Грузии и мешать сближению Грузии и Украины с НАТО, наращивает силы в Балтийском море, в Черноморском регионе и в Арктике, а также "добивается гегемонии на постсоветском пространстве".

Кроме того, авторы напоминают о выходе России из договоров о контроле над вооружениями и о применении боевых отравляющих веществ на территории стран НАТО (имеется в виду химатака в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия).

Эксперты рекомендуют НАТО использовать в отношении России два разных метода: жестко противостоять угрозам с ее стороны, и поощрять попытки разрядки напряженности, если вдруг Москва их предпримет.

"Альянс должен обсудить динамичную схему (поведения), в которой он будет предпринимать шаги, повышающие цену агрессивного поведения России (например, координированное ужесточение санкций вместо простого их продления, в зависимости от поведения России, разоблачение тайных действий России в Украине и т.д.) и в то же время поддерживать примирительные политические жесты, направленные на контроль над вооружениями и меры по снижению рисков", - говорится в докладе.

Авторы напоминают и о "гибридных" угрозах со стороны России, в том числе в информационной сфере и киберпространстве, и предлагают НАТО гораздо чаще и регулярнее проводить совещания политиков, военных, экспертов и общественных деятелей на эту тему.

Эксперты, работавшие над докладом, особо подчеркивают, что в новой международной атмосфере возобновившегося геополитического противостояния альянсу НАТО крайне необходимо сохранять и укреплять внутреннее единство. "НАТО критически нуждается в политическом единстве по первоочередным вопросам просто в силу масштаба угроз, в особенности - перед одновременным геополитическим и идеологическим вызовом со стороны России и Китая", - говорится в докладе.

Как напоминает Reuters, Венгрия ранее блокировала планы расширения сотрудничества НАТО с Украиной, а Турция - с Израилем.

Угрозой единству НАТО в последние годы многие в альянсе считали действия и заявления президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но поименно эти лидеры и их страны в докладе не названы.

Авторы доклада также предлагают разработать механизм проведения операций НАТО даже в том случае, если единства достичь не удалось.