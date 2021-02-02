Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США рассматривают ответ на ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

В интервью телеканалу NBC, глава Госдепа выразил глубокую обеспокоенность в связи с насильственным подавлением протестных выступлений в России.

Глава внешнеполитического ведомства США сказал, что рассматривает то, каким должен стать ответ на ситуацию вокруг российского оппозиционного лидера Алексея Навального и на другие действия российского руководства. Среди этих действий - российское вмешательство в американские выборы, кибератака на компанию Solar Wind и предполагаемые вознаграждения со стороны России за убийство американских военных в Афганистане.

По словам Блинкена, администрация Байдена рассмотрит возможность введения новых санкций против России.

В интервью, посвященном ключевым международным вопросам, госсекретарь также указал на возможность введения новых санкций и против Пхеньяна, отмечает "Голос Америки".

А коснувшись иранской проблемы, Блинкен отметил, что лишь недели будут отделять Тегеран от обладания материалом для создания ядерного оружия, если иранский режим будет по-прежнему обходить ограничения, обусловленные ядерным соглашением. Глава Госдепартамента подчеркнул при этом, что удерживаемые Ираном американцы должны быть безоговорочно освобождены вне зависимости от того, каким станет будущее соглашение с Тегераном по ядерной проблеме.