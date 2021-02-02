Глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, прибывшая в Россию на встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, на пресс-конференции в Москве призвала власти РФ освободить политика Алексея Навального.

"Соседи должны всегда иметь возможность говорить друг с другом откровенно. Я высказала свою озабоченность ситуацией с ухудшением демократией и прав человека в России, в частности, после протестов и демонстраций в эти выходные. Я также призвала к тому, чтобы отпустили Навального, и (отметила) недопустимость использования химических боевых веществ, - это общая позиция ЕС", - сказала она.

Встреча и пресс-конференция министров проходит в Москве одновременно с заседанием в Мосгорсуде, на котором рассматривается ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Перед встречей с главой МИД РФ Анн Линде говорила, что намерена поднять тему "нападения на Алексея Навального с применением нервно-паралитического яда", его ареста по возвращении из Германии и тему действий российских властей во время уличных протестов в прошедшие выходные.

Отметим, сегодня в Мосгорсуд, где рассматривается дело Алексея Навального, приехали представители 13 стран, а также Евросоюза, чтобы без посредников наблюдать за процессом по этому делу.

В суд прибыли представители США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Канады, Латвии, Польши и Норвегии. В Кремле и МИД России уже осудили приезд иностранных дипломатов на суд, заявив, что это вмешательство во внутренние дела РФ и попытка давления на суд.