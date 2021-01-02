Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни, сообщается на сайте администрации главы государства. Речь идет о законе "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни".

Генассамблея ООН приняла этот протокол 15 декабря 1989 года. Все страны, которые к нему присоединились, обязуются не применять у себя смертную казнь и исключить ее из законодательства. Казахстан присоединился к Международному пакту минувшем году, при этом оставил за собой право применять смертную казнь в военное время "после признания виновным совершения особо тяжких преступлений военного характера".

С 2003 года в республике действовал мораторий на смертную казнь, но суды продолжали приговаривать осужденных к высшей мере наказания в исключительных обстоятельствах, в том числе за теракты, посягательство на жизнь первого и действующего президентов Казахстана, диверсию, геноцид, наемничество. Приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение и могли бы быть казнены в случае отмены моратория, пишет DW.

Один из последних смертных приговоров был вынесен в 2016 году в отношении Руслана Кулекбаева, застрелившего 8 полицейских и двух гражданских лиц в Алма-Ате. С момента провозглашения независимости Казахстана в исполнение было приведено 536 смертных приговоров, уточняет "Настоящее время".

Единственной страной СНГ и Европы, где сохраняется и применяется смертная казнь, осталась Белоруссия. В России мораторий на смертную казнь действует с 1997 года. Москва подписала Международный пакт о гражданских и политических правах, но не присоединилась ко Второму Факультативному протоколу.

Дискуссии о возрождении смертной казни в России вышли на новый виток после резонансного убийства девятилетней девочки Лизы в Саратове в октябре 2019 года. Ряд депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова, поддержали возврат к смертной казни.