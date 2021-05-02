Крупный пожар и взрывы произошли в воскресенье на химическом заводе в пригородной зоне иранского города Кум, сообщил представитель пожарной службы провинции Хамид Курейми

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Крупный пожар и взрывы произошли в воскресенье на химическом заводе в пригородной зоне иранского города Кум, сообщил представитель пожарной службы провинции Хамид Курейми, передает РИА "Новости".

"Мощный пожар разгорелся в промзоне на химическом заводе компании "Молдан" в 06.02 по местному времени (04.32 по Москве)", - заявил он агентству Fars.

"Огонь потушен, мы не дали ему распространиться на другие склады, иначе мы увидели бы более масштабный пожар в промзоне", - добавил Курейми. Пожар быстро распространялся, на место были стянуты 150 пожарных и 20 автомобилей. Часть завода эвакуировали. Сообщается, что двое пожарных пострадали. Причина происшествия пока не установлена.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видны густые клубы черного дыма и мощное открытое горение.