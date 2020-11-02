Выступление Джо Байдена в округе Бивер штата Пенсильвания

Joe Biden / Twitter Выступление Дональда Трампа в городе Фейетвилл штата Северная Каролина

Donald J. Trump / Twitter

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отправился на митинги в последний день перед выборами вместе со своими внуками, сообщает телеканал CNN.

На борт самолета Байдена в Делавэре поднялись четыре его внука - Хантер, Натали, Наоми и Мейзи. Все вместе они отправляются в город Кливленд в штате Огайо, где пройдет первый митинг в рамках последнего дня предвыборной кампании.

Между тем кандидат от республиканцев, нынешний президент США Дональд Трамп находится в Северной Каролине. Ожидается, что в понедельник он также примет участие в митингах в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Первым пунктом в серии мероприятий Трампа станет город Фейетвилл в Северной Каролине, а завершающий митинг пройдет в городе Гранд-Рапидс в Мичигане, передает "Интерфакс".

Первая леди США Мелания Трамп в свою очередь выступит на предвыборном мероприятии Республиканской партии в Хантерсвилле (Северная Каролина).

На предвыборном митинге в Северной Каролине Трамп предположил, что если бы СМИ объективно освещали его деятельность, то ему было бы проще победить. "Да, все это было бы проще. Однако хорошая новость заключается в том, что мы в любом случае победим", - сказал Дональд Трамп.

Говоря об опросах, согласно которым он уступает в популярности кандидату в президенты от демократов Джо Байдену, Трамп сказал: "Да, я смотрел эти фейковые опросы".

Ранее Байден также заявил, что не сомневается в своей победе на выборах. Он лидирует по популярности в большинстве опросов общественного мнения, в том числе и в "колеблющихся" штатах. Байден проведет большой митинг в Питтсбурге (штат Пенсильвания). На этом митинге в поддержку Байдена выступит певица Леди Гага.

По прогнозу американских СМИ, основная борьба в президентской гонке развернется в 12 "колеблющихся" штатах: Аризоне, Флориде, Джорджии, Айове, Мэне, Мичигане, Миннесоте, Северной Каролине, Нью-Гэмпшире, Неваде, Пенсильвании и Висконсине. Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября.