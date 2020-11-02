Правительство Франции запретит ультраправую турецкую организацию "Бозкурт" ("Серые волки"), сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на заявление кабинета министров.

Официально решение о запрете будет принято на заседании правительства в среду, уточняет канал. Такой шаг французские власти предприняли после серии правонарушений, совершенных в стране предположительно членами группировки.

"Это, мягко говоря, весьма агрессивная группировка", - прокомментировал ситуацию глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

В ночь с субботы на воскресенье злоумышленники нанесли надписи "Серые волки" на мемориал памяти жертв геноцида армян близ Лиона - одного из крупнейших центров сосредоточения армян во Франции. Эта акция связана с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе, где воюют армяне с азербайджанцами, которых поддерживает Турция.

Кроме того, в минувшую среду в ходе антивоенной демонстрации произошли стычки между представителями армянской диаспоры и членами "Серых волков" во Франции. Тогда пострадали четыре человека, один из которых получил серьезные травмы.

Военизированная группировка "Бозкурт" была создана в 1960-х годах как боевое крыло Партии националистического движения Турции. Ее участники исповедуют пантюркизм, неоднократно участвовали в политизированных акциях уличного насилия, а также в войне в Карабахе 1992-1994 гг. (на стороне Азербайджана) и в Первой чеченской войне (на стороне непризнанной Чеченской республики Ичкерия), отмечает "Новая газета".

По словам главы МВД Франции, через 15 дней власти также рассмотрят вопрос о роспуске организации "Коллектив против исламофобии во Франции" (CCIF). Это решение связано с убийством учителя Самюэля Пати, которому отрезал голову выходец из Москвы и чеченец по национальности Абдулах Анзоров. Он мстил педагогу за демонстрацию на уроке карикатур на пророка Мухаммеда.

Некоммерческая организация CCIF оказывает юридическую поддержку мусульманам. В частности, несколько лет назад она пыталась через суд оспорить запрет на ношение буркини (женских купальников, скрывающих полностью тело) в городах Лазурного берега (Ницце, Ментоне, Фрежюсе и Рокбрюн-Кап-Мартене). Об этом писала "Российская газета". Тогда крайне резко высказался против этих одежд премьер-министр Манюэль Вальс. По его утверждению, буркини способствуют "закрепощению женщин".

Нынешний глава МВД Франции Жеральд Дарманен считает CCIF "угрозой для Республики", пишет DW. Однако такое отношение раскритиковала бывший депутат Барбара Романьян. "Пока не доказано обратное, CCIF не имеет к этому (к убийству Пати. - Прим. NEWSru.com) никакого отношения. Закрытие организации, которая дает голос тем, кто чувствует себя дискриминируемым, не относится к борьбе с терроризмом ", - написала она в Twitter. Подобные меры лишь увеличивают дискриминацию мусульман, считает Романьян.