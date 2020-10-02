ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / YouTube Армения объявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе

ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / YouTube

Армения объявила, что готова начать переговоры по прекращению огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

"Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Между тем как эта агрессия против Нагорного Карабаха продолжит получать наш жесткий и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам - сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994−1995 годов", - говорится в заявлении армянского МИД, размещенного на официальной странице ведомства в Facebook.

В свою очередь Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не видит никаких тенденций для прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Как заявил на брифинге в пятницу замглавы оборонного ведомства НКР Артур Саркисян, "тенденций к перемирию сейчас нет". По его словам, в минувшую ночь азербайджанская сторона использовала беспрецедентное количество личного состава и военной техники в боевых действиях на северном и южном направлениях линии соприкосновения, передает "Интерфакс".

"Использованы самолеты, артиллерия, РСЗО (реактивные системы залпового огня), вертолеты, танковые войска, подразделения специального назначения. Их замысел прорвать нашу оборону в северном и южном направлениях. С нашей стороны все задачи по отражению наступления и уничтожению противника выполнены блестяще", - отметил Саркисян, добавив, что, понеся потери, противник стал обстреливать в Нагорном Карабахе гражданские инфраструктуры и города.

Утром 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия в Нагорном Карабахе, обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия. Оба государства ввели военное положение. В Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявлена всеобщая мобилизация.

В Минобороны Армении заявили, что у Еревана есть данные о вмешательстве Турции в конфликт. Речь идет об использовании турецкого оружия и беспилотных летательных аппаратов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "агрессивным" поведение Турции в ситуации вокруг конфликта. Анкара и Баку вмешательство турецких вооруженных сил в конфликт отрицают.