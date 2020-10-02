alexeynovikov / DepositPhotos Sueddeutsche Zeitung установила, что Германия поставляет перцовый газ для разгона протестов в других странах

alexeynovikov / DepositPhotos

Как следует из ответа МВД Германии на парламентский запрос фракции левых в Бундестаге, в 2018 году немецкие компании поставили в Китай 50 килограммов раздражающей газовой смеси, а в 2019 - 100 килограммов. В 2017 году 125 килограммов перцового газа были доставлены и в Украину. Перцовый газ поставлялся также в Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Сомали, Россию, Египет, Сингапур и Катар, пишет "Новая газета" со ссылкой на материал Süddeutsche Zeitung.

Отдельно отмечаются поставки в карликовое государство Андорру (расположено на горных путях между Испанией и Францией): по информации Süddeutsche Zeitung, немецкие компании в последние годы поставляли туда большие партии газа для полицейских операций. Только в 2017 году Андорра получила от Германии 29 607 баллонов перцового газа, в 2018 году - 36 533 баллона, в 2019 году - 68 592, пишет издание.

Министерство внутренних дел Германии сообщило в своем ответе на запрос газеты, что перцовый газ - вытяжка из жгучего перца Oleoresin Capsicum - используется в полицейских спецсредствах для разгона протестов и демонстраций и является средством "немедленного принуждения" для обеспечения соблюдения полицейских мер против сопротивления протестующих.

Даже если "в небольшом проценте случаев нельзя исключить серьезный ущерб здоровью", газ, по мнению министерства, является более мягким средством обеспечения безопасности, чем дубинки или огнестрельное оружие. В ответе МВД также отмечалось, что федеральная полиция не использовала электрошокеры.