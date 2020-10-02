paulgrecaud / DepositPhotos Лидеры стран ЕС согласовали санкции против белорусских чиновников, Лукашенко в списке по-прежнему нет

paulgrecaud / DepositPhotos

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план введения санкций в отношении примерно 40 белорусских чиновников, на которых возлагают ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов 9 августа и применение насилия в отношении участников мирных массовых протестов. Об этом сообщает "Голос Америки".

Александра Лукашенко в санкционном списке ЕС сейчас нет, хотя его могут добавить в перечень позднее. "Евросоюз будет следить за ситуацией и ее развитием", - подчеркнул председатель Европейского Совета Шарль Мишель. В принятой ранее резолюции Европарламента по Белоруссии говорилось о необходимости диалога между официальным Минском и оппозиционным Координационным советом для проведения новых выборов при участии экспертов ОБСЕ.

Ранее отказ от введения санкций против Лукашенко мотивировали тем, что подобный шаг может лишить ЕС каналов связи с его окружением. Президент Франции Эмманюэль Макрон пояснил, что санкции против Лукашенко означали бы "отказ от диалога", отмечает РИА "Новости". По его словам, Евросоюз призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, "принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты".

Переговоры на саммите затянулись до глубокой ночи. В итоге его участникам удалось преодолеть разногласия, связанные с позицией Кипра, и принять долго откладываемый пакет мер по Белоруссии. 2 октября пройдёт процедура письменного утверждения санкций.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свое удовлетворение решением ЕС, и заявила, что ответственные за разгон демонстрантов и преследование оппозиционных политиков не останутся безнаказанными. Ограничительные меры предполагают заморозку финансовых активов и запрет на поездки.

Также, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, лидеры ЕС обсудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального, которое председатель Евросовета назвал "попыткой убийства".

"Мы выслушали пояснения германского канцлера Ангелы Меркель, так как Германия приняла господина Навального в свой госпиталь, чтобы его вылечить. Мы осуждаем применение боевого химического оружия, что идет вразрез с принципами прав человека и международного права", - заявил Мишель. Он призвал к проведению прозрачного расследования и сообщил, что Евросовет вернётся к этому вопросу в середине октября, когда состоится ближайший саммит Европейского Союза.

Ранее сам Алексей Навальный заявил, что поддерживает возможные санкции, однако они должны быть направлены не против российского народа, а против "конкретных преступников" из числа представителей элиты. "И я говорю вам, их поддержат 95% российских граждан", - заявил оппозиционер.