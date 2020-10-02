Житель Татарстана погиб на отдыхе в Турции из-за неисправного окна

Житель Татарстана погиб в номере турецкого отеля из-за неисправного окна, сообщает портал НТР-24.

Как пояснила дочь погибшего, семья проживала в номере под мансардой, где было установлено специальное автоматическое окно, которое в какой-то момент спустилось и зажало мужчину. В этот момент в комнате никого не было - мать с дочерью незадолго до этого отправились на вечернюю программу.

"Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся", - рассказала дочь, добавив, что представители отеля не оказывают абсолютно никакой помощи семье. На встречу с женой и дочерью руководители гостиницы не явились, а прислали менеджера. Домой туристы отправятся своим рейсом, тело в Россию отправят другим рейсом чуть раньше за счет страховой компании.

"Здесь сделали вскрытие, но результаты будут готовы только через полгода. У нас непростой случай - он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, поэтому мы будем делать повторное вскрытие в России. Это все платно, нам нужны огромные деньги на адвокатов", - пояснила дочь погибшего. Однако в Турции тело погибшего забальзамируют, и родные опасаются, что вскрытие уже не покажет истинной причины смерти.