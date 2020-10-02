Суд в Ливане заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута в начале августе

Wirestock / DepositPhotos 4 августа в портовой зоне Бейрута прогремела серия мощных взрывов, от которых погибли около 200 человек, примерно 6 тысяч пострадали, 300 тысяч жителей остались без жилья

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Суд в Ливане заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута в начале августе. Речь идет о владельце судна Rhosus Игоре Гречушкине и капитане Борисе Прокошеве. С судна Rhosus была изъята селитра, которая взорвалась в порту.

Суд обратился в Интерпол за ордером на международный арест россиян, сообщает Национальное информационное агентство Ливана.

По словам Бориса Прокошева, он не получал никаких официальных уведомлений о требовании властей Ливана о своем аресте. "Я не в курсе, со мной никто не связывался. Не поступало (официальных сообщений)", - сказал экс-капитан агентству РБК. "Я в недоумении полном: на каком основании обвинение? Это все высосано из пальца. Мне никто пока официально не предъявил, не спросил - куда мне обращаться?" - заявил Прокошев.

Капитан намерен оспорить обвинения со стороны властей Ливана, на основании которых они запросили у Интерпола выдачи международного ордера на его арест, сообщает ТАСС. "Даже если бы доставка селитры была произведена нами злономеренно, то почему представители Ливана на протяжении шести лет его держали на причале? - говорит Прокошев. - Опасность груза они осознавали, копии документов на груз у них были: когда мы там были и когда уехали, груз не взрывался, в течение шести лет они могли вывезти селитру на поля и засыпать... Теперь они свою вину пытаются переложить на нас", - сказал Прокошев.

4 августа в портовой зоне Бейрута прогремела серия мощных взрывов, от которых погибли около 200 человек, примерно 6 тысяч пострадали, 300 тысяч жителей остались без жилья. Взрывной волной было разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери, повреждено здание международного аэропорта. Причиной взрыва, по данным властей, стало ненадлежащее хранение груза аммиачной селитры. Почти 3 тыс. тонн этого взрывоопасного материала хранилось в порту с 2014 года без обеспечения должных мер безопасности.

После взрыва в рамках начатого расследования были задержаны 20 человек, в том числе начальник порта, глава таможенной службы и его предшественник. Также были допрошены два бывших министра. Инцидент спровоцировал массовые акции протеста в Бейруте, после которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.

Заочно арестованный в Ливане 43-летний россиянин Игорь Гречушкин ранее уже был допрошен правоохранительными органами Кипра по запросу отделения Интерпола в Ливане. Предположительно, у россиянина несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута. Допрос россиянина проходил в его доме на Кипре.

Власти Ливана сообщили, что аммиачная селитра была конфискована в сентябре 2014 года с судна под названием Rhosus, которое перевозило его из Батуми в Мозамбик. Моряки, работавшие на судне, и рассказали, что его владельцем был предприниматель Игорь Гречушкин - уроженец Хабаровска, проживающий на Кипре.

Известно, что сухогруз Rhosus следовал из грузинского порта Батуми в Мозамбик в 2013 году. По пути капитан принял решение зайти в порт Бейрута, однако после прибытия туда судна власти провели проверку и задержали его, а позже конфисковали груз аммиачной селитры. После задержания судна часть моряков вернулась домой, а часть - капитан Борис Прокошев, старший механик, третий механик и боцман - осталась на судне.

По словам Прокошева, ливанские власти не разрешили оставшимся морякам покинуть страну и территорию порта, "чтобы за грузом смотрели, за судном за бесплатно". В результате им пришлось жить на пароходе, продукты и необходимые вещи им доставлял ливанский агент, нанятый владельцем судна. Прокошев утверждал, что владелец Игорь Гречушкин бросил судно, однако его обязали содержать экипаж.

Моряки смогли вернуться домой только через год, продав часть топлива и наняв на вырученные деньги адвоката, который подал в суд на правительство Ливана за незаконное удержание части экипажа.

Селитру выгрузили с судна уже после отъезда экипажа. В 2015 году Rhosus отбуксировали примерно на 300 метров дальше от порта. В феврале 2018 году из-за образовавшихся течей судно затонуло за несколько дней. Власти Бейрута ничего не стали делать с ним.