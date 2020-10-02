Лозунг Black Lives Matter в действии

John Lucia / flickr.com Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, предусматривающий создание целевой группы для изучения вопроса о возможной выплате репараций потомкам рабов

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, предусматривающий создание целевой группы для изучения вопроса о возможной выплате репараций потомкам рабов.

Как сообщает USA Today, этот штат первым в США займется изучением подобной проблемы. В целевую группу войдут девять законодателей, которые должны выработать рекомендации о том, в каких формах и в каком объеме будут предоставляться репарации, а также кто сможет их получить.

"Как нация мы можем по-настоящему процветать только тогда, когда у каждого из нас есть возможность процветать. Наша болезненная история рабства превратилась в структурный расизм и предвзятость, которые пронизывают все наши демократические и экономические институты", - заявил губернатор Ньюсом.

Как отмечает RTVi, в законе не говорится о форме репараций. Кроме денежных выплат, это может быть прощение студенческих ссуд или финансирование профессионального обучения.

За последние несколько лет аналогичные инициативы рассматривались в штатах Техас, Нью-Йорк и Вермонт, однако там эти идеи так и остались на уровне обсуждения.

Но теперь на волне массовых акций протеста против расизма под лозунгом Black Lives Matter расовый вопрос может способствовать принятию закона о репарациях потомкам чернокожих рабов.

Массовые беспорядки в США начались в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией. С тех пор по всей стране начались протесты, перерастающие в беспорядки. Под лозунгом Black Lives Matter были снесены минимум 33 статуи первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, которого связывают с началом века колонизации, геноцида, рабства и расового угнетения.