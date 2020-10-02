В Карабахе заявили, что сбили 17 азербайджанских дронов, а также самолет и вертолет

Стоп-кадр видео ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / Youtube.com Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных

Министерство Обороны Азербайджана

Представитель Армии непризнанной Республики Нагорный Карабах (НКР) объявил, что в четверг, 1 октября, в Карабахе были сбиты 17 азербайджанских дронов.

Как заявил заместитель командующего Армией обороны Артур Саркисян на брифинге в Степанакерте, все сбитые дроны были ударные. Он также сообщил, что Армия обороны Карабаха за минувший день потеряла убитыми 54 человека. Таким образом, общее официальное число погибших военных составило 157.

Кроме того, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в пятницу об уничтожении в Карабахе самолета и беспилотника ВВС Азербайджана. Тип самолета не назван.

"Сегодня в 7.55 (6.55 мск) подразделения армянских сил ПВО на северо-восточном направлении линии соприкосновения сбили один самолет и беспилотник противника", - написала Степанян в Facebook. Она отметила, что боевые действия продолжаются по всей протяженности линии соприкосновения. "Попытки противника прорвать оборону наших войск были сорваны", - добавила Степанян.

Кроме того, Армия непризнанной Республики Нагорный Карабах сообщила 1 октября, что сбила на юге региона азербайджанский военный вертолет.

По данным армянских сил, сбитый вертолет упал на территории Ирана, с которым граничит регион. В Минобороны Азербайджана отрицают потерю вертолета во время боев в Карабахе.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.