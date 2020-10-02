Пять стран обратились к России через Совбез ООН по поводу инцидента с Навальным

Moscow-Live.ru / Крылов Антон Франция, Эстония, Германия, Бельгия и Великобритания направили письмо генсеку ООН, а также председателю Совбеза с призывом к России "срочно раскрыть обстоятельства отравления" Алексея Навального веществом группы Новичок

Навальный LIVE / Youtube.com

Франция, Эстония, Германия, Бельгия и Великобритания направили письмо генсеку ООН, а также председателю Совбеза с призывом к России "срочно раскрыть обстоятельства отравления" Алексея Навального веществом группы Новичок. Копия письма есть в распоряжении РИА "Новости".

"Мы имеем честь обратить ваше внимание на срочный вопрос, касающийся применения химического оружия, что является угрозой международному миру и безопасности", - заявили авторы обращения. Они напомнили, что 2 сентября правительство Германии подтвердило факт отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", которым предположительно обладает Россия. А 22 ноября 2019 года Совет Безопасности ООН принял заявление председателя Совбеза, согласно которому любое применение химического оружия где бы то ни было и при любых обстоятельствах неприемлемо и угрожает международному миру и безопасности.

"В связи с этим мы полагаем, что использование нервно-паралитического вещества группы "Новичок" при ужасном отравлении Алексея Навального представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Мы призываем Российскую Федерацию раскрыть срочно, полностью и транспарентным образом обстоятельства этой атаки и проинформировать в этой связи Совет Безопасности", - говорится в документе.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее уже отмечал, что Россия направляла несколько запросов от российской Генпрокуратуры с просьбой о юридическом содействии Германии и Франции, однако ответа пока так и не получила. Он призвал западных партнеров сотрудничать с российскими властями, вместо того, чтобы "составлять письма". МИД РФ призвал экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыть в Москву для взаимодействия по "делу Навального", хотя ранее назвал еще не обнародованный доклад организации ангажированным и предвзятым. Между тем уголовное дело по факту отравления Навального в России возбуждать не торопятся, хотя в пользу такого шага уже высказалась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.