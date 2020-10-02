Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) городу Степанакерту

MoD of the Republic of Armenia / Facebook По его данным, как минимум два снаряда разорвались на территории города, есть раненые, их эвакуацией занимаются медики на машинах скорой помощи

MoD of the Republic of Armenia / Facebook

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) городу Степанакерту, передает "Интерфакс".

"Нанесено множество повреждений гражданским инфраструктурам, Спасательной службе", - написал он в своем Facebook. Ованнисян сообщил, что находится в настоящее время в столице непризнанного Карабаха.

По его данным, как минимум два снаряда разорвались на территории города, есть раненые, их эвакуацией занимаются медики на машинах скорой помощи.

Ранее представитель Минобороны Армении сообщал, что азербайджанские военные дважды обстреляли город Гадрут в Нагорном Карабахе из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч". Сообщалось, что ранения получили не менее пяти мирных жителей.

2 октября утром Минобороны Армении сообщало, что в боях на территории Нагорного Карабаха с начала конфликта военные сбили десять вертолетов и пять самолетов противника. По данным армянского военного ведомства, азербайджанская сторона уже потеряла 205 танков, 107 беспилотников и одну артиллерийскую установку. Потери со стороны Азербайджана в Ереване оценили в 1750 погибших.

Напомним, в Армении в пятницу заявили о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. В то же время Ереван подчеркнул, что продолжит "решительно отражать агрессию Азербайджана".