Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что Азербайджан будет продолжать борьбу в Нагорном Карабахе. "Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации", - сказал Эрдоган. Он также заявил, что Азербайджан уже освободил большую территорию. Трансляцию его выступления вёл телеканал NTV, сообщает РИА "Новости".При этом Эрдоган связал обострение ситуации в Нагорном Карабахе с положением в Восточном Средиземноморье и в Сирии.

"Если соединить кризисные ситуации на Кавказе, в Сирии и в Средиземноморье, то вы увидите, что это попытка окружить Турцию", - заявил Эрдоган.

В пятницу азербайджанские войска нанесли несколько ударов по городу Степанакерту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook. По его данным, в результате обстрела пострадало много мирных жителей. Также был нанесен урон гражданской инфраструктуре.

В Минобороны Армении сообщали, что в результате первого обстрела баллистическими ракетами и системами залпового огня были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе спасательной службы, и что есть раненые.

После обстрела замглавы Минобороны НКР Артур Саркисян отмечал, что тенденций к перемирию нет. Он обвинил азербайджанскую сторону в использовании в боях беспрецедентного количества людей и военной техники.Вечером МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил, что ВС Азербайджана начали новый обстрел Степанакерта.

В Армении после этого заявили о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. В то же время Ереван подчеркнул, что продолжит "решительно отражать агрессию Азербайджана".

Ранее Эрдоган назвал неприемлемым вмешательство России, Франции и США в ситуацию в Нагорном Карабахе после их совместного заявления. По словам турецкого президента, эти страны почти 30 лет пренебрегали проблемой Карабаха, поэтому недопустимо, чтобы они участвовали в поиске решения конфликта. Эрдоган также отметил, что военные действия удастся прекратить только в том случае, если армянский народ покинет территорию Нагорного Карабаха.

Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.