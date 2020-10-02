Президент США Трамп и его супруга заразились коронавирусом

The White House / flickr.com В письменном заявлении врача президента США в адрес его пресс-секретаря, которое распространил Белый дом, говорится, что нет никаких сомнений в том, что Трамп "продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления"

Moscow-Live.ru / Крылов Антон

Президент США Дональд Трамп заявил, что его тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным. По этой причине он и его супруга Мелания Трамп ушли на карантин. Впрочем, на самоизоляцию президентская чета ушла еще накануне в ожидании теста после того, как коронавирус подтвердили у советницы Трампа Хоуп Хикс.

"Хоуп Хикс, которая так много работала даже без малейших перерывов, сдала положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина!" - написал Трамп в Twitter. В эфире Fox News президент пожаловался, что ношение маски не спасло его советницу: "Она много работает, много масок, постоянно носит маски", - сказал Трамп.

Меньше чем через два часа президентский тест на коронавирус был готов, и он также дал положительный результат. "Сегодня вечером первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в своем Twitter.

Лечащий врач президента Шон Конли объявил, что Дональд Трамп может выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

В письменном заявлении врача президента США в адрес его пресс-секретаря, которое распространил Белый дом, говорится, что нет никаких сомнений в том, что Трамп "продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления".

Согласно графику Белого дома, Трамп отменил все очные мероприятия.

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились уже свыше 34 млн человек в мире, а 1,02 млн больных скончались.