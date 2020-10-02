AgnosticPreachersKid / Wikipedia Управление по контролю за иностранными активами Минфина США

AgnosticPreachersKid / Wikipedia

Минфин США ввел санкции в отношении восьми граждан Беларуси, об этом сообщается на сайте американского ведомства, пишет РБК.

В список вошли заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси Хазалбек Атабеков, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, замминистра внутренних дел Александр Барсуков, секретарь ЦИК Беларуси Елена Дмухайло, зампредседателя Центризбиркома Вадим Ипатов, глава МВД Юрий Караев и его замгалвы Юрий Назаренко, а также глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

В новый американский список не вошли президент Александр Лукашенко, его сын Виктор и глава администрации президента Игорь Сергеенко (есть в британском и канадском списках). При этом ранее США уже вводили санкции против Лукашенко и его сына.

Ранее 2 октября санкции против 40 белорусских чиновников ввел и Европейский союз. В его санкционный список попали глава Министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев, четыре его заместителя и еще 15 сотрудников МВД. Европейский союз посчитал их ответственными за репрессии после президентских выборов, за аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами.

В списке оказались и четыре сотрудника КГБ Белоруссии.Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что в Вашингтоне рассчитывали присоединиться к санкциям лишь после публикации соответствующего документа ЕС. В частности, американцы ожидали разрешения ситуации с позицией Кипра, который ранее отказывался вводить ограничения против Минска.

Белоруссия в ответ объявила о санкциях против Евросоюза и пригрозила разрывом дипотношений.

В МИД России заявили, что ответные санкции, которые Белоруссия ввела в отношении ряда официальных лиц Евросоюза, начинают автоматически применяться в России в соответствии с союзническими обязательствами. МИД не уточнил, какое именно положение соглашений между Москвой и Минском позволяет запускать единые санкционные механизмы.