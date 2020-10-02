У кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его супруги Джилл не обнаружили коронавируса COVID-19 после тестирования. Ою этом сам Байден написал в своем Twitter, сообщает "Интерфакс".

"Спасибо всем за беспокойство. Я надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки", - добавил кандидат в президенты.

Байден и его супруга решили сдать тест на коронавирус в связи с выявлением COVID-19 у президента США Дональда Трампа. Байден и Трамп общались на дебатах 30 сентября и находились на расстоянии порядка 1,8 метров друг от друга. На коронавирус также проверят всех посетителей дебатов, которые состоялись в Кливленде (штат Огайо).

Ранее тест на COVID-19 сдали вице-президент США Майк Пенс и его супруга, а также госсекретарь США Майк Помпео и глава Минфина США Стивен Мнучин. Результаты у всех оказались отрицательными.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Они сдали тесты после того, как заболела его советница Хоуп Хикс. Американскому лидеру 74 года, он объявил о своем инфицировании за месяц до президентских выборов в США, которые должны пройти 3 ноября.

Личный врач американского лидера Шон Конли при этом заявил, что в период лечения президент США Дональд Трамп способен выполнять обязанности главы государства.

Позднее руководитель предвыборного штаба Трампа Марк Медоуз сообщил, что у президента США наблюдаются "легкие симптомы" коронавируса. "У президента действительно наблюдаются легкие симптомы (COVID-19 - ИФ), мы стараемся убедиться, что с его здоровьем, безопасностью и благополучием все в порядке и продолжаем следить за ситуацией", - заявил Медоуз.

Тем временем Белый дом заявил о возможности распространения коронавируса среди сотрудников. Новые случаи заражения коронавирусом, вероятно, произойдут среди сотрудников Белого дома, на такой случай уже подготовлен план. Об этом заявил журналистам в пятницу руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Он отметил, что пока больше никто из ключевых сотрудников аппарата Белого дома не был инфицирован. "В то же время я не сомневаюсь, что по мере распространения вируса тесты и других людей в Белом доме точно покажут положительный результат", - добавил глава аппарата Белого дома. По словам Медоуза, в администрации подготовили "план по снижению рисков", который призван "обеспечить работу правительства".