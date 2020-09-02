Состояние здоровья Алексея Навального остается серьезным, но есть признаки улучшения. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении берлинской клиники Charite, где лидер оппозиции находится на лечении.

"Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает", - отметили в больнице.

Алексей Навальный продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии и подключен к ИВЛ, подчеркнули в Charite. Там исходят из "длительного течения болезни". "Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключать", - говорится в заявлении.

При этом в Charite не уточнили, находится ли пациент в коме, отмечает ТАСС.

Ранее в среду правительство Германии выступило с заявлением о том, что в лаборатории бундесвера при исследовании анализов Алексея Навального были обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Эти яды разрабатывались в СССР, а потом в России по заказу спецслужб.

В Берлине покушение на Навального назвали "вопиющим случаем".

Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в августе отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия". Снятый материал был опубликован в понедельник уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Сразу было выдвинуто предположение, что его отравили.

Соратникам и родственникам оппозиционера с огромным трудом и не сразу удалось добиться от властей разрешения на транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику Charite.

24 августа клиника заявила, что, судя по результатам независимых лабораторий, пациент был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество в организме на тот момент медики не выявили. Для лечения была избрана терапия атропином.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок". В его неоднократном применении подозреваются российские спецслужбы. Именно они, по версии британских следователей, организовали химатаку в Солсбери в марте 2018 года, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Российские медики, а также представители правоохранительных органов РФ утверждают, что не выявили никаких отравляющих и сильнодействующих веществ в организме Навального. На этом же продолжают настаивать и в Кремле, комментируя последнее заявление правительства Германии об обнаруженном "Новичке".