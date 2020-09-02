Греция разрешила ограниченный въезд для россиян с 7 сентября

ibphoto / DepositPhotos Российские граждане должны иметь отрицательный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированной государственной или частной лабораторией

АГН Москва / Александр Авилов

Греция разрешила ограниченный въезд россиян в страну с 7 сентября на определенных условиях. Соответствующее решение утвердили первый замминистра финансов, министры развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социальных дел, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта, сообщает ТАСС.

Постановление действует с 7 по 21 сентября, оно разрешает въезд до 500 человек в неделю исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Прилететь через доступную для российских туристов Турцию не получится, так как рейсов между Афинами и Стамбулом пока нет, отмечает портал TourDom.ru.

Российские граждане должны иметь отрицательный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированной государственной или частной лабораторией. У туристов также должна быть при себе справка о прохождении теста на английском языке с указанием имени, фамилии и номера паспорта.

Авиакомпании обязаны проверить наличие этой справки перед посадкой пассажира, а в случае ее отсутствия запретить посадку. При нарушении этого обязательства компаниям придется за свой счет репатриировать пассажира. Также от россиян требуется заранее заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr, указав предыдущие поездки, срок и адрес пребывания в Греции.

Туристу должно прийти подтверждение заполнения этой анкеты, его нужно сохранить и предъявить при посадке. Также при себе надо иметь квитанцию бронирования гостиницы или другие документы, в которых указывается временное место жительства в Греции.

По прилету возможно проведение выборочного теста на COVID-19. До выдачи результатов гражданин в целях профилактики не должен покидать место своего временного проживания. Нарушение ограничительных мер грозит административным штрафом в размере 5 тысяч евро.

Регулярное авиасообщение между Грецией и Россией было приостановлено с марта, при этом до сих пор осуществляются вывозные рейсы. На данный момент РФ возобновила авиасообщение с Турцией (Анкара, Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталья), Танзанией (Занзибар), Великобританией (Лондон) и Швейцарией (Женева). Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию, некоторым категориям разрешено въезжать на Кипр. Запрет на перелеты также сняла Польша.