Член созданного по инициативе оппозиции Координационного совета Белоруссии Павел Латушко в ночь на 2 сентября выехал в Польшу. Первым об этом сообщило государственное информагентство "БелТА".

Латушко подтвердил изданию "Наша Нива", что сейчас находится в Польше, но подчеркнул, что об эмиграции речи не идет. По его словам, он собирается участвовать в экономическом форуме 8 - 10 сентября, а затем посетить Вильнюс. В частности, у него запланированы встречи с членами польского правительства и сейма, с польскими депутатами Европарламента, а также с политиками и чиновниками в Литве. Он намерен проинформировать их о происходящем в Белоруссии.

Латушко подчеркнул, что легально пересек границу. "Ни в каком багажнике машины я границу не пересекал, а прошел ее вполне официально в международном пункте пропуска", - сказал он.

Член президиума Координационного совета добавил, что займется вопросами организации работы труппы театра Янки Купалы, которая уволилась после того, как Латушко, как директора театра, отправили в отставку. "После того как закончится форум и я проведу запланированные встречи, вернусь в Минск", - заключил он.

Член президиума Координационного совета Максим Знак перед этим сказал "Интерфаксу", что не знает, где Латушко и связи с ним нет. Сам Знак и лидер оппозиции Мария Колесникова остаются в Белоруссии.

Мобильный телефон Латушко был недоступен. Об этом сообщал автоответчик на польском языке.

"Мы подтверждаем, что Павел Латушко не находится сейчас на территории Беларуси. Насколько нам известно, эта поездка должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск, - заявил затем "Интерфаксу" официальный представитель совета Антон Родненков. - Мы считаем, что вчерашние заявления Александра Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла. На него оказывается беспрецедентное давление".

Как заявил 1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Барановичи, Латушко решил, что нынешняя власть "рухнет", и таким образом "перешел красную линию". Глава государства пообещал, что тот ответит по закону "по фактам захвата власти" и "никуда не сможет спрятаться". Со слов Лукашенко, в оппозиции уже "разобрались" и "оценили услуги" этого бывшего госслужащего.

Александр Лукашенко вспомнил, что старался относиться к Латушко "по-отечески", и назначал его на должности в правительство или послом, на какие тот просил, "стоя на коленях" и "дрожа".

Павел Латушко 17 августа был уволен с поста директора Купаловского театра после того, как осудил насилие силовиков в отношении демонстрантов и поддержал протестующих. До этого он был министром культуры Белоруссии и послом в Польше и Франции. После увольнения он вошел в президиум Координационного совета оппозиции - организации, созданной для передачи власти в стране.

Ранее Белоруссию покинули и другие крупные оппозиционные политические деятели. Еще до выборов за границу уехал претендовавший на пост президента бывший чиновник администрации Лукашенко Валерий Цепкало. Его жена уехала из страны после выборов. Еще один претендент на пост президента бывший банкир Виктор Бабарико был арестован, а кандидат в президенты Светлана Тихановская после беседы с высокопоставленными силовиками в здании Центризбиркома сразу после выборов была вынуждена покинуть Белоруссию. Сейчас она находится в Литве, куда до выборов были вывезены ее дети.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Оппозиция сформировала Координационный совет с целью осуществления мирного транзита власти в стране и проведения новых выборов президента. В него вошли около 50 человек. 19 августа Координационный совет сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра, бывший министр культуры и дипломат).

Александр Лукашенко отказывается вести переговоры с советом, обвинив его членов в попытке государственного переворота. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Президент утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).

В последнее время власти перешли к точечным задержаниям наиболее активных протестующих и членов стачкомов. Также оказывается давление на членов Координационного совета. Члены президиума совета, в том числе Латушко и Алексиевич, уже вызывались на допросы по уголовным делам. Два члена президиума получили административные аресты по обвинению в подготовке незаконных массовых акций. Одновременно Лукашенко в своих заявлениях продвигает версию о том, что политический кризис спровоцировали из-за рубежа, а НАТО якобы готовится к военному вторжению в Белоруссию.

27 августа президент России Владимир Путин объявил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил такой помощи в случае необходимости. Путин также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов.