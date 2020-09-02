Лидер объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусной инфекцией, сообщила, что пережила кризисное состояние и будет постепенно возвращаться к нормальной жизни.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила всех, кто ее лечил, молился за ее здоровье, "кто в первые минуты беды бросился на помощь, предлагая лекарства, советы по лечению, предложения по спасению". "Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой катастрофой", - написала она.

О болезни Тимошенко сообщалось 23 августа, но как именно произошло заражение, не уточняется. Сообщалось, что у лидера "Батькивщины" также заболели дочь Евгения и зять Артур Чечеткин, оба они переносят болезнь в легкой форме. Несколько дней спустя стало известно, что Тимошенко подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.