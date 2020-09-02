США "глубоко обеспокоены" заявлением ФРГ об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального ядом семейства "Новичок". В связи с этим Вашингтон готов ввести финансовые санкции против виновных в этом покушении.

"Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь виновных из России к ответственности… и ограничить финансирование их злонамеренной деятельности", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности США.

Там также отметили, что "Россия ранее уже использовала "Новичок". Возможно, речь идет о химатаке в британском Солсбери в марте 2018 года, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

"Российский народ имеет право мирно выражать свои взгляды, не опасаясь репрессий в какой-либо форме, а тем более в форме отравления химическими веществами", - сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Уллиот.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал использование химического оружия против Навального "возмутительным". "Российское правительство должно объяснить, что случилось с господином Навальным. Мы же вместе с нашими международными партнерами обеспечим торжество правосудия", - написал Джонсон в Twitter.

Французские власти назвали отравление Навального "шокирующим и безответственным" шагом, пишет "Медуза" со ссылкой на AFP.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что правительство России должно ответить на "серьезные вопросы" в связи с отравлением Навального. Также она пообещала, что Германия обсудит с партнерами по НАТО и ЕС совместную реакцию на покушение.

Меркель подчеркнула, что нет никаких сомнений в применении "Новичка" против Навального. "Клиника Charite поручила специалистам-токсикологам бундесвера исследовать медицинские пробы господина Навального. Теперь специальная лаборатория бундесвера сделала ясное заключение. Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Этот яд, без каких-либо сомнений, присутствует в пробах. Поэтому ясно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его должны были заставить замолчать, и я это осуждаю, в том числе от имени всего федерального правительства, самым резким образом", - сказала канцлер Германии.

По ее словам, к судьбе Алексея Навального привлечено внимание всего мира. "Мир будет ждать ответов. Мы информируем наших партнеров в ЕС и НАТО о результатах исследований. Мы вместе обсудим это и с учетом российской позиции решим, какая общая реакция будет соразмерной", - добавила Меркель. Она подчеркнула, что преступление, совершенное в отношении Алексея Навального, "направлено против основных прав и ценностей", которые защищают западные демократии.

В Кремле отказываются признавать факт отравления Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока оппозиционер находился в России в его организме не было обнаружено никаких следов отравляющих веществ.

О нервно-паралитических веществах семейства "Новичок" впервые стало известно широкой общественности после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества А-234 ("Новичок"). Выводы британцев подтвердила комиссия ОЗХО, передает "Интерфакс".

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения и заявляют, что последние запасы химического оружия были уничтожены, в соответствии с международными договоренностями, еще осенью 2017 года.

В июне 2020 года четыре вида опасных химикатов семейства "Новичок" были официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).