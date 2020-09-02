Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей провели первую встречу после президентских выборов в республике и сделали ряд ряд заявлений по ее итогам. По словам Лаврова, ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать с территории Украины, откуда уже переброшено около 200 экстремистов.

"Там есть и "Трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть национальный корпус, есть "Правый сектор"*. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии", - заявил глава российской дипломатии (цитата РИА "Новости").

По его словам, на Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов", в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Лавров заявил, что главы МИД будут "категорически пресекать подобного рода попытки" по дестабилизации ситуации в стране.

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Москва и Минск будут твердо отвечать на попытки "оторвать Белоруссию от России" и "подорвать основы функционирования Союзного государства", заявил Лавров. "Будем достойно, твердо отвечать на основе фактов, на основе требований отказаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела этой страны и исходить из того, что любые проблемы должны решаться на основе конституции Республики", - сказал Лавров, назвав "деструктивными" заявления ЕС и НАТО по Белоруссии и отметив активность Североатлантического альянса вблизи границ страны.

По словам Владимира Макея, в Белоруссии удалось избежать украинского сценария "цветной революции, организованной извне". "Мы выдержали первый натиск. <...> Определенное политическое противостояние наблюдается, но, скажем, его уровень, накал уже значительно ниже", - сказал глава МИД Белоруссии. По его словам, взвешенная позиция Москвы помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии и наладить диалог с обществом.

"Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей", - заявил Лавров, пообещав "категорически пресекать подобного рода попытки" и использование "многосторонних структур, в которых Россия и Беларусь участвуют, для того, чтобы такими провокациями заниматься".

Представители Москвы пока не намерены встречаться с членами Координационного совета оппозиции. "Я не хочу делать никаких оценок, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава координационного совета, нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируются у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка", - заявил Лавров.

Он добавил, что Россия до сих пор не получила внятных объяснений со стороны лидеров совета по поводу "явной антироссийской программы", которая появилась на сайте Светланы Тихановской и "быстро исчезла". "Нет внятных объяснений, что же все-таки произошло и что же все-таки является программой этого совета", - отметил российский министр.

"В этих условиях мы искренне считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями, которые запрашивают подобные контакты, до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы работаем в разных странах с оппозицией, но с оппозицией, которая сама функционирует в легальном правовом поле", - заявил глава МИД РФ. Он добавил, что для стабилизации обстановки в Белоруссии необходим общенациональный диалог, к которому руководство Белоруссии готово.

Кроме того, главы МИД выразили надежду на то, что ситуацию в Белоруссии может стабилизировать конституционная реформа, сроки которой станут известны "уже скоро". О возможности новых выборов ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, уточнив, что для этого будет необходимо принять новую конституцию.

Предполагаемые санкции против Белоруссии главы МИД назвали неприемлемыми, заявив, что Минск "будет отвечать" на них. "Для нас это абсолютно неприемлемо. Мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства", - сказал Владимир Макей по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.

По словам Макея, Белоруссия включит в ответный санкционный список в отношении стран Балтии тех лиц, которые "пытались вмешиваться во внутренние дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые политические заявления и, более того, вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов белорусских властей".

Коснулись в МИД и вопросов задержания журналистов в Белоруссии. "Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Белоруссии и продолжают работать, подвергались задержанию, в том числе, не самому такому аккуратному", - сказал Лавров. Он отметил, что белорусские коллеги оперативно реагировали на запрос Москвы и журналисты были быстро отпущены, даже те, кто не имел аккредитации.

Представитель же Минска вообще выступил против подобной деятельности. "Мы выступаем за то, чтобы журналисты могли спокойно осуществлять свою деятельность в рамках существующего законодательства, в рамках соответствующих международных правил, но мы категорически против того, чтобы журналисты целенаправленно или сознательно стремились вовлекать себя в противозаконные действия, действия, связанные с нарушением законодательства", - сказал Макей.

Напомним, после выборов 9 августа сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью мирного транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета является антиконституционной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия".