Белорусский канал "РТР-Беларусь" сократил трансляцию российской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", вырезав обсуждение задержания 33 россиян, которых называют боевиками ЧВК Вагнера, и критику действий администрации президента Беларуси Александра Лукашенко. В оригинальной версии эта тема обсуждалась в начале выпуска.

Как пишет Znak.com со ссылкой на данные телеграм-каналов и обсуждение в соцсетях, белорусскую версию передачи сократили на час, объявив профилактику раньше, чем обычно. Для зрителей в Белоруссии обсуждение началось с Украины. Соловьев, анонсируя выпуск, писал в своем Telegram-канале, что "многое в передаче прозвучит впервые".

В комментарии "Взгляду" ведущий заявил, что в программе "все было очень корректно и объективно показано", были представлены "все точки зрения". Он также отметил, что его передача не впервые "оказывается в списке не особо рекомендованных к просмотру в Белоруссии".

33 гражданина России были задержаны в ночь на 29 июля в санатории под Минском и на юге государства. По версии белорусской стороны, перед выборами в страну прибыли более 200 боевиков "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Россиян подозревают в подготовке терактов и массовых беспорядков.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне следовали через Минск транзитом и намеревались лететь в Стамбул, но опоздали на рейс. По его словам, они могут быть сотрудниками ЧОП и направляться за рубеж для охраны энергетической инфраструктуры. В Кремле избегают аббревиатуры ЧВК, объясняя это тем, что частных военных кампаний в России юридически не существует.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в версии о том, что россияне были в стране транзитом. "Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели", - заявил Лукашенко 1 августа на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком и председателем СК Белоруссии Иваном Носкевичем.

Президент отметил, что приезд россиян в Белоруссию для дальнейшей переброски за рубеж ним не согласовывался. "Попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - завяил он.

Лукашенко напомнил, что разрешение на приезд в страну военнослужащих может дать только президент. "Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала", - сказал он. Глава государства констратировал, что задержанные, "конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры". "Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", - сказал президент. При этом он выразил готовность взаимодействовать с Москвой по этому делу.

В СК заявили, что основная масса фактических обстоятельств составляет следственную тайну. Глава ведомства Иван Носкевич рассказал журналистам, что группа россиян имела возможность улететь в Стамбул из Минска в промежуток с 25 по 27 июля, но не сделала это, а заселилась сначала в гостиницу в Минске, а затем в санаторий "Белорусочка".

По совокупности полученной информации о "достаточно подозрительном поведении" этих людей было принято решение о задержании, а впоследствии и возбуждении уголовного дела, сообщает БелТА.

"Кроме того, для подтверждения выводов о достаточно странном поведении этих людей следствием получена информация из телефонов задержанных о том, что они ожидают еще несколько групп таких своих коллег - граждан Российской Федерации. Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера", - рассказал Носкевич.

При изучении переписки россиян выяснилось, что старший группы дал команду уничтожить распечатанные электронные билеты на вылет из Минска 25 июля. "В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита - иные страны, не только Турцию", - отметил глава СК.

В Турции, со слов задержанных, у них тоже якобы были разные цели: "Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии". В то же время Носкевич признал, что у задержанных не было оружия на момент задержания.

"Мы бы тоже хотели знать, было ли у них оружие, есть ли оно где-то уже на территории страны либо прибудет позже. Если бы это оружие было изъято сразу же при задержании, вы же понимаете, совершенно иной контекст разговора, совершенно иные подозрения были бы выдвинуты этой группе", - сказал он.