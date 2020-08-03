Международная группа ВОЗ будет исследовать источники заражения коронавирусом в Китае

ruskpp / DepositPhotos Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

www.who.int

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершила работу в Китае. Результаты этой деятельности послужат основой для дальнейших исследований, посвященных происхождению коронавируса, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

По словам гендиректора, результатом деятельности группы стала выработка документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ". В эту группу войдут эксперты из Китая и других стран. Эпидемиологические исследования начнутся в городе Ухань. Их цель будет состоять в установлении потенциального источника инфекции во время ранних случаев заражения коронавирусом. Свидетельства и гипотезы, которые появятся в ходе этой работы, заложат основу для дальнейших изысканий.

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что бригада завершила работу, но пока еще не вернулась в Женеву. По его словам, основная задача специалистов заключалась в том, чтобы продолжить работу, которая уже проводилась для понимания происхождения вируса.

Райан также отметил, что районы, где впервые выявлены случаи заражения коронавирусом, не обязательно являются теми районами, где произошла передача вируса от животного к человеку. Исследователи должны понять, произошло ли преодоление барьера в передаче вируса между животным и человеком и в других районах, помимо Уханя, а также более четко определиться с возможными источниками и носителями инфекции среди животных.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2 - зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Ранее ВОЗ одобрила резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19. Однако речи о расследовании обстоятельств происхождения вируса тогда не велось.

Между тем президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса, и предложил теорию, согласно которой коронавирус был распространен из китайской лаборатории.

В середине июля стало известно, что сотрудники лаборатории в Ухане, откуда началось распространение коронавируса по миру, бежали из Китая и сотрудничают с западными спецслужбами, чтобы "попытаться сложить вместе" информацию о возможном возникновении вируса в лаборатории Уханя. Одной из бежавших оказалась вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, заявившая, что китайское руководство знало о коронавирусе еще в декабре прошлого года, однако ни правительство, ни ученые якобы не предприняли в связи с этим никаких действий. В самом университете Гонконга заявили, что уважают свободу высказываний, однако мнение и взгляды доктора Янь не представляют мнение университета и не имеют научного обоснования.