Джо Байден, который, как ожидается, в августе официально станет кандидатом в президенты США от демократов, перенес на две недели объявление о том, кто в случае его победы станет вице-президентом, передает "Интерфакс". По данным газеты The Washington Post, такое решение последовало на фоне опасений союзников Байдена по поводу того, что процесс выбора вице-президента усилил борьбу между женщинами, особенно, афроамериканками, которые надеются влиться в команду Белого дома.

Изначально Байден сообщал журналистам, что собирается огласить свой выбор на этой неделе. Он также заявлял, что намерен выбрать в качестве кандидата в вице-президенты именно женщину. Также сообщалось, что многие в Демократической партии оказывают на него давление, добиваясь, чтобы Байден остановил выбор именно на афроамериканке.

Издание The Hill отмечает, что одним из рассматриваемых кандидатов стала афроамериканская конгрессвумен Карен Басс. Многие члены палаты представителей уже связывались с Байденом, чтобы сообщить, что сочли бы такой выбор кандидата в вице-президенты правильным. Среди достоинств Басс называют то, что пусть она зачастую и придерживается довольно радикальных левых взглядов, однако это не так сильно отпугивает более умеренных демократов, как в случае с другими возможными кандидатами.

На выходных ряд конгрессменов-республиканцев раскритиковал Басс за то, что несколько лет назад она тепло отозвалась о ныне покойном кубинском лидере Фиделе Кастро. Однако Басс - далеко не единственный вариант, рассматриваемый штабом Байдена.

Претендентами на роль кандидата в вице-президента называют известную леворадикальными взглядами конгрессвумен Камалу Харрис, сенатора Элизабет Уоррен, сенатора Тэмми Дакворс, а также - бывшего постпреда США при ООН Сьюзан Райс. Харрис и Райс - афроамериканки, у Дакворс же есть азиатские корни.

Уоррен - белая американка, однако в прошлом часто заявляла, что некоторые ее предки - коренные жители американского континента. В итоге это породило скандал, так как выяснилось, что доля индейской крови у Уоррен ничтожно мала. Президент США Дональд Трамп после этого с иронией стал называть ее Покахонтас - в честь известной индейской принцессы.

Следующие выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года. Нынешний президент США Дональд Трамп и Джо Байден ведут активную полемику. Хозяин Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

По последним данным социологов, около 40% избирателей готовы отдать свой голос за Трампа, 51% - за Байдена.