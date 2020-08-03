Почетный король Испании Хуан Карлос I, который отрекся от престола в 2014 году, принял решение покинуть страну, чтобы оградить короля Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность "царствовать спокойно, ответственно и без лишних проблем", передает "Интерфакс". О своем решении бывший монарх официально сообщил королю Филиппу VI.

Текст письма бывшего короля своему сыну опубликовал сайт королевской семьи. В сообщении королевской канцелярии не уточняется, в какую именно страну и когда уедет Хуан Карлос. Он назвал принятое решение добровольным, в то время как Филипе VI одобрил это решение, выразив отцу искреннее уважение и благодарность за такой шаг.

Газета El Mundo сообщила, что бывший король уже покинул страну.

Отъезд Хуана Карлоса I происходит на фоне антикоррупционных расследований в отношении его на родине, так и в Швейцарии.

По данным Associated Press (AP), ранее в этом году Верховный суд Испании начал расследование в отношении бывшего монарха. Бывшего короля заподозрили в том, что в 2008 году он получил около 76 млн евро (по другим данным - 100 млн долларов) от ныне покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы. Деньги были переведены на "предполагаемый счет" Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда в Швейцарии.

Прокуратура выясняет, не связаны ли эти выплаты с контрактом на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой, который в 2011 году достался испанским компаниям.

Испанский королевский дворец официально опроверг предположения о том, что нынешний король знал что-то о предполагаемых финансовых махинациях. Филипп VI ранее отказался от наследования состояния отца, а также отменил стипендию, полагавшуюся бывшему монарху (около 228 тыс. долларов в год).Весной 2020 года прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении 65 млн евро, которые экс-монарх передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн.

Хуан Карлоc I из династии Бурбонов был королем 39 лет, получив трон Филиппапосле смерти испанского диктатора Франсиско Франко в 1975 году. В 2014 году в возрасте 76 лет он отрекся от престола в пользу своего сына.