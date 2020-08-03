Шаги Израиля по аннексии частей Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа зависят от Белого дома. США должны поддержать их. С таким заявлением, как передает ТАСС, выступил в понедельник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Ликуд", сообщает израильское государственное радио Kan.

"Тема суверенитета находится в Вашингтоне, вопрос не был снят. Белый дом должен это поддержать. Это не снято с повестки дня", - цитирует радиостанция высказывания премьера.

Коалиционное соглашение между "Ликуд" и партией "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца, на основе которого 17 мая было сформировано 35-е правительство еврейского государства, предоставляет главе кабмина право начать осуществлять шаги по аннексии частей Западного берега с 1 июля 2020 года. Нетаньяху ранее указывал, что не намерен переносить это мероприятие на более поздний срок, но в июле никаких демаршей не последовало.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.

28 января 2020 года Трамп вместе с Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения своего плана палестино-израильского урегулирования и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.