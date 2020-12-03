Boeing В США успешно приземлился первый Boeing-737 MAX, впервые взлетевший с пассажирами после 20-месячного перерыва

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В США успешно приземлился первый Boeing-737 MAX, впервые взлетевший с пассажирами после 20-месячного перерыва. Воздушное судно совершило перелет из Далласа в Талсу, пассажирами рейса стали сотрудники самой компании Boeing и журналисты, передает Reuters.

На борту самолета находилось 90 пассажиров и членов экипажа, включая журналистов, все они были в защитных масках. При инструктировании пассажиров о безопасности на борту самолет называли просто 737-м, без упоминания MAX. Корреспондент агентства охарактеризовал настроение участников перелета как подавленное. Однако после посадки на борту раздались аплодисменты.

По словам собеседников агентства в авиастроительной отрасли, европейская авиакомпания Ryanair готова заказать Boeing 75 дополнительных самолетов 737 MAX. В ноябре американский регулятор авиации разрешил возобновить полеты на Boeing 737 MAX после изменений, которые компания внесла в конструкцию лайнера и новой подготовки пилотов.

Бразильская Gol Linhas Aereas Inteligentes также планирует провести медиа-мероприятие для обновленного лайнера. Сама Boeing создала специальную "ситуационную комнату" для 24-часового мониторинга каждого рейса 737 MAX в мире. Как сообщается, авиастроители отказались от рекламной кампании, связанной с возвращением самолета в небо, но приложат все усилия, чтобы развеять опасения, связанные с ним.

Как отмечает The Bell, в Талсе расположен базовый аэропорт одного из крупнейших эксплуатантов и заказчиков типа, American Airlines. Там же стоят выведенные из эксплуатации лайнеры. Именно American станет первой компанией, которая вернет Boeing-737 MAX в коммерческую эксплуатацию. Первый рейс состоится 29 декабря на линии Майами-Нью-Йорк. Пассажиров будут предупреждать, что им предстоит лететь именно на Boeing-737 MAX.

Кроме того, телеканал CBC сообщил, что в ближайшее время разрешение на возобновление коммерческих полетов Boeing 737 MAX могут дать власти Канады. По данным телеканала, о снятии ограничений якобы говорилось во время видеоконференции с участием главы канадского Минтранса Марка Гарно и родственников канадцев, погибших в катастрофах Boeing 737 MAX.

В Минтрансе заявили, что даже если эта информация верна, то из-за ряда других процедурных и технических вопросов полеты самолетов этого типа в воздушном пространстве Канады не возобновятся раньше января 2021 года. "На данный момент такое решение не принято, запрет на коммерческие полеты [Boeing 737 MAX] остается в силе", - сказали в ведомстве. Ранее Гарно заявил, что процесс восстановления допуска на эксплуатацию этих лайнеров уже запущен.

Полеты самолетов Boeing 737 MAX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте прошлого года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В октябре прошлого года тогдашний глава Boeing Дэннис Мюленбург признал, что Boeing допустил ошибки, и принес извинения семьям погибших в катастрофах. В компании также пообещали, что после возвращения в эксплуатацию Boeing 737 MAX станет одним "из самых безопасных самолетов, когда-либо летавших".

В то же время президент американской Ассоциации профессиональных бортпроводников (APFA) Лори Бассани написала Мюленбургу письмо, в котором говорится, что, "очевидно, имелись серьезные недостатки в контроле над 737 MAX", а 28 тысяч бортпроводников American Airlines отказываются заходить в самолет, который может быть небезопасен.

В сентябре 2020 года Конгресс Соединенных Штатов возложил вину за две крупные авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX на авиастроительную корпорацию и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Трагедии, унесшие 346 жизней, являлись результатом "серии фатальных технических ошибок инженеров Boeing и отсутствия прозрачности со стороны руководства Boeing", а также "слабого надзора FAA". Концерн Boeing стремился ускорить выход модели на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo, пришли к выводу конгрессмены. Поэтому компания ставила на первое место производственные цели и сокращение затрат, а не безопасность полетов.