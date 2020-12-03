Министерство обороны Азербайджана впервые назвало цифры своих потерь в Нагорном Карабахе

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube Агдам, 20 ноября 2020 года

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

Министерство обороны Азербайджана впервые назвало цифры своих потерь в Нагорном Карабахе. Как сообщается на странице министерства в Facebook, в ходе боевых действий погибли 2783 военнослужащих, еще 1245 военнослужащих находятся в больницах. Личности еще 103 погибших устанавливаются по тесту ДНК. Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Армения и Азербайджан спорят о статусе Нагорного Карабаха почти 30 лет. Во времена Советского Союза эта территория, населенная преимущественно армянами, входила в состав Азербайджанской ССР. По мере ослабления власти Москвы в ряде регионов СССР обострились межнациональные конфликты. В Карабахе это привело к изгнанию азербайджанцев и провозглашению Республики Нагорный Карабах на фоне распада Советского Союза.

В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан полностью утратил контроль над Нагорным Карабахом. Кроме того, армянские формирования взяли под контроль несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский - частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха. За шесть лет противостояния в Карабахе погибло свыше 30 тыс. человек.

Следующие 25 лет стороны предпринимали попытки урегулировать конфликт путем переговоров, которые в итоге зашли в тупик. 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, причем Азербайджан заручился поддержкой Турции. Благодаря помощи Анкары азербайджанская армия активно использовала беспилотники для нанесения ударов с воздуха. Армянам нечего было противопоставить этой современной тактике, а надежды Еревана на поддержку со стороны Москвы не оправдались.

Армения также утверждала, что на стороне Азербайджана в боях участвует турецкая армия: Анкара якобы помогала Баку военными специалистами и техникой, в частностью истребителями F-16. Анкара и Баку эти обвинения опровергали, хотя не отрицали тесное сотрудничество.

В Азербайджане же обвиняли в контрабанде оружия из России армянских бизнесменов. Те в ответ говорили, что занимаются только гуманитарной помощью.

С начала возобновления боев Армения и Азербайджан трижды договаривались установить режим прекращения огня, однако каждый раз перемирие срывалось. Итоговое соглашение в ночь на 10 ноября подписали лидеры Армении, Азербайджана и России, выступившей в роли посредника. Согласно нему, Ереван передает Баку часть территорий Нагорного Карабаха, а также территорий, остававшихся у него под контролем с 1990-х годов. Армения выводит из региона военных, и в него перебросят российских миротворцев. Для Армении будет создан транспортный коридор в Карабах, а для Азербайджана - коридор из республики в эксклав Нахичевань.