Правительство Чехии отменило комендантский час и сняло запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах.

С четверга в стране заработали магазины, торговые центры, рестораны, бары и отели, передает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press. Однако соблюдение ряда ограничений остается обязательным.

Так, рестораны обязаны ограничить количество посетителей до 50% от общей вместимости. Магазины и торговые центры должны следить за числом клиентов и обеспечивать как минимум 15 кв.м на одного человека. Также отменяется запрет на работу магазинов по воскресеньям.

Кроме того, с четверга в стране открылись фитнес-центры и спортивные залы, музеи, парки, библиотеки, казино и бассейны. Театры и кинотеатры пока остаются закрыты.

Чехия считается одной из европейских стран с самой большой долей смертности от коронавируса. В стране зафиксировано за время пандемии 8,3 тыс. смертей инфицированных COVID-19, при этом около 7,7 тыс. человек скончались в период с октября по ноябрь.